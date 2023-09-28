Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosu “Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Raportörü” Isabel Santos’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Hakkı Müftüzade, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Siyasi İşler Görevlisi Özlem İnce yer aldı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını etkin şekilde sürdürmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaptığı katkılara dair bilgi verilen kabulde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu doğrultuda adımlar atması konusunda teşvik edilmesi yönündeki beklentiler Avrupa Parlamenteri Isabel Santos’a iletildi.