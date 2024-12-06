Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) “Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’ın Son Durumu” konulu konferans verdi.

AÖA Konferans Salonunda yer alan konferans öncesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı ve yurt içi temaslarını içeren video gösterimi yapıldı.

Konferansta, AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nazım Serkan Burgul, yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler ile öğrenciler hazır bulundu. Konferansa, AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konetralı ile AÖA Başkan Yardımcısı Çise Çavuşoğlu da katıldı.

Konferans, AÖA’nın yeni modüler yapıda eğitim almaya başlayan 71 kişilik 1. Sınıf öğrencilerine yönelik verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda bilgiler verdi. Tatar, Osmanlı devletinin Kıbrıs’ı fethettiğini ve 350 yıl hükümdarlık sürdüğünü kaydetti.

Adanın 1878 yılında İngiltere’ye kiralanmasının ardından İngiltere’nin adayı ilhak ettiğini ifade eden Tatar, o dönem Türk halkının büyük bir umutsuzluk içine girdiği ve Anadolu başta olmak üzere İngiltere, Avusturalya’ya gittiğini anlattı.

Yurtdışındaki vatandaşların KKTC ile bağlarını güçlü tutması, gelecek nesillere örf ve adetlerin aktarılması için okullarda yapılan çalışmalar olduğunu ifade eden Tatar, “Kıbrıs Türkü yalnız değildir, Türkiye ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız tek yürek, örf adet gelenekleriyle oralarda yaşıyor ve dünyada söz sahibi oluyor, hizmet veriyor” dedi.

Kıbrıs’ta iki halk olduğunu, Türkler ve Rumlar’ın ayrı olduğunu, “Kıbrıslı” ifadesini kabul etmediğini, coğrafya olarak “Kıbrıs” olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs adasında söz hakkı olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının baki olduğunu kaydetti.

Kıbrıs adasının Türkiye Cumhuriyeti’ne iade edilmesi gerekirken Yunanistan’a bağlanması için girişim yapılması üzerine o dönemde yaşanan olaylar ile yapılan eylemlere işaret eden Tatar, bu tartışmalar içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimleriyle adada, Kıbrıs Türk halkının eşit ortak olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu söyledi.

İngiltere’nin bu anlaşmayla bugün istediği gibi kullandığı, güney Kıbrıs’ta iki egemen üssü bulunduğunu ifade eden Tatar, aynı şekilde ABD’nin de bugün buraya egemenlik kurmaya çalıştığını işaret ederek, Kıbrıs adasının dünyanın merkezinde önemli bir yerde olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının egemenlik temelinde barış huzur güvenlik içinde bu adada yaşamak istediğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının adanın eşit ortağı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Enosis hayali için bir sıçrama tahtası olarak görüldüğünü belirten Tatar, milli mücadele döneminde çok acılar çeken Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi ortaya koyduğu direnişi anlattı.

Kıbrıs Türk halkının şanlı bir tarih yazarak 1974’e ulaşabildiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle devletini kurduğunu kaydetti.

Şimdi yaşanan sıkıntının KKTC devletinin tanınmaması ancak Rum devletinin tanınıyor olması olduğuna işaret eden Tatar, “KKTC devleti tanınmasa da gerçektir, her alandaki gelişimiyle KKTC çağdaş bir devlettir” dedi.

KKTC’nin tanınması için her alanda çalıştıklarını, yatırım yaptıklarını ifade eden Tatar, turizm spor eğitim yerli üretim bilişim alanında yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Ülkede 144 ülkeden öğrenci olduğunu ve bunların KKTC’nin dünyadaki haklı yerini alması için önemli adımlar olduğunu ifade eden Tatar, öğrencilere seslendi; “KKTC’nin çoğu ülkede olmayan huzur güvenlik çağdaş bir yapıya sahip olduğunu, ülkede çok iyi bir eğitim sistemi bulunduğunu" söyledi ve gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, ülkeye devlete sahip çıkılmasını istedi.

Türkiye Cumhuriyeti sayesinde adada barış huzur güvenlik çağdaş bir yapı içinde yaşadıklarını ifade eden Tatar, Türkiye’den su getirildiğini ve bunun büyük bir nimet olduğunu, yakında elektrik sorununun da kablo ile çözüleceğini kaydetti.

Enerji alanında sürdürülebilir, çevreye duyarlı bir yapıya kavuşacaklarına inanç belirten Tatar, ekonominin gelişeceğini, işsizlik sorunu olmayacağını anlattı.

KKTC’yi küçümseyen çoğu eleştirilerin doğru olmadığını ifade eden Tatar, gençlere güvendiğini geleceğin öğretmenlerin gençlerin elinde olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tatar, düşmanlığa karşı olduğunu, diyalog içinde iki halk için barış huzur güvenlik temelinde bir yaşam, gelecek kurulması için çalıştığını ancak karşı tarafın zihninin sadece Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gördüğünü anlattı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bir birine devletine sarılıp haklarını koruması gerektiğini ifade ederek, hiç bir zaman başkasının boyunduruğu altına girmeyeceklerini kaydetti.

Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın “Egemenlikten ve devletten asla vazgeçemeyecekleri” sözünü hatırlattı, KKTC devletine sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının devleti çatısı altında onurlu güven içinde bir yaşam sürdüğünü ifade ederek, Güney ile Kuzey arasında kıyas yapılacaksa Kuzeyin daha güven huzur içinde olduğunu kaydetti.

Tatar, AÖA’nın ülkenin geleceğini şekillendirecek öğretmenleri yetiştirdiğine işaret ederek, buradan alacağı eğitimle mezun olacak öğretmenlerin milli değerlere sahip çıkarak, gelecek nesilleri çağdaş bir şekilde yetiştireceğine inanç belirtti.