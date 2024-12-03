Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fener ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, teknoloji çağında, KKTC’de önümüzdeki dönemde özellikle yazılım alanında yeni bir sektörün oluşmasının en büyük temennisi olduğunu belirtti.

Tatar, KKTC’nin tarihi, doğası ile turizm ve eğitim adası olduğunu, bu çerçevede ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi amacıyla farklı alanlardaki işbirliklerinin önemli olduğunu kaydetti.

Haksız ambargoların aşılmasına yönelik çalışmalar açısından da bu açılımların önemli ve çok değerli olduğunu ifade eden Tatar, bu yüzden yazılım gibi çalışmalara önem verilmesinin önemine dikkat çekti.

Tatar, üniversiteler arası ufuk açacak işbirliklerini her zaman desteklediklerini de vurguladı.

Mustafa Fener de, Türkiye’den sevgi selamlar getirdiklerini ifade ederek, KKTC’ye Teknokent alanında işbirliği anlaşması imzalamak amacıyla geldiklerini söyledi.

Fener, dünyanın artık bilişim teknoloji alanında işbirliklerini geliştirmek amacıyla çalıştığını, bu çerçevede ticaret ve patent konularında da işbirliği yapmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.