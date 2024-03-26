Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yusuf Kanlı başkanlığındaki Ankara Gazeteciler Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Gazeteciler Birliği heyeti ile görüşmesinde, üç yıldan beridir Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle sürdürülen siyasetin aynen devam ettiğini belirterek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulü ile ancak bir antlaşmanın olabileceğini, Kıbrıs Türklerinin en az Rumlar kadar egemen olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün egemenlik hakkının ihtiyaçtan doğan, kendi devletini kurma hakkı ile kurulan devletin 60 yılını doldurduğunu söyleyen Tatar, Kıbrıs Türklerinin devlet tecrübesinin olduğuna işaret etti.

Tatar, Annan Planı’na “hayır” diyen Kıbrıslı Rumların AB’ye tek taraflı olarak alınarak ödüllendirildiğini ve sonrasında ise Kıbrıs sorununun daha da zorlaştığını söyledi. Annan Planı’nın içerdiği tuzaklara rağmen uzlaşı isteyen Kıbrıs Türklerinin plana “evet” dediğini dile getiren Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti AB üyesi olmadığı için dengeler aleyhimize değişiyor mademki artık Kıbrıs’ta bir çözüm, egemen iki devletin iş birliği ile mümkündür” dedi.

Adada federal temelde bir anlaşmanın birçok tehlikeyi barındırdığını anlatan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin adadan çekilmesinin ve “modası geçti” denilerek garantörlük hakkının ortadan kaldırılmasının ve Türk askerinin adadan çekilmesinin Kıbrıs Türk halkının sonunu getireceğini bu nedenle buna asla izin verilmeyeceğini söyledi.

Federasyon temelinde çözümün Anadolu ile bağların koparılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi güvenliğinin sarsılması ve aynı zamanda Doğu Akdeniz’den dışlanması gibi tehlikeler içerdiğini anlatan Tatar, Rum tarafının AB’ye alınmasının ardından Kıbrıs’ta ancak iki egemen devletin iş birliği ile bir antlaşmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Tüm dünyaya diploması trafiği ve yapılan her türlü temasla iki devletli siyaseti duyurmaya devam ettiklerini belirten Tatar, KKTC’nin kalkınma ve gelişim sürecinde turizmde ve eğitimde artan marka değeriyle kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuşmasının önemine değindi.

Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’nin geldiği aşamada kendi kurum ve kuruluşları, demokrasisi ve kültürü ile gelişmeye devam ettiğini söyleyen Tatar, egemen eşitlik temelinde iki devletin iş birliğinde bir antlaşma siyasetinden artık geri dönüşün olmadığının altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin artmasının önemli olduğuna da işaret eden Tatar, KKTC’nin statüsünün daha da arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Gazeteciler Birliği heyetini kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.