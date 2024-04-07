Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) temaslarını tamamlayarak bu akşam KKTC’ye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar, saat 20.00’da New York dönüşünde Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenleyerek ABD’deki temasları hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ercan'da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ile bazı sivil ve askeri yetkililer karşıladı.

BM Genel Sekreteri ile görüşme talebinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, cuma günü New York’ta BM Genel Merkezi’nde Genel Sekreter Guterres ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Sekreter ile görüşmesi öncesinde Washington D.C.’de de bazı temaslarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, ABD’deki temaslarında Özel Temsilcisi Güneş Onar eşlik etmişti.

Haber: Anıl Işık