Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumuriyet Meclis’inde dün onaylanan 2025 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin hayırlı olmasını diledi.

Onaylanan 2025 bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı açıklamada, ekonomide istikrarın ve sürdürülebilirliğin temini, kamu ve özel kesim yatırımlarının, nitelikli büyümenin ve istihdamın desteklenmesi, toplumsal refahın artışının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçeye katkısı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

“Sektörlerin istikrarlı büyümesi önemli” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Turizm, Yüksek Öğrenim, Sanayi, Tarım ve hizmetler sektörlerinde büyüme sürecine girildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya, bütçeyi hazırlayan Maliye Bakanlığı yetkililerine, yaptıkları katkılardan dolayı tüm milletvekillerine ve tüm Meclis çalışanlarına teşekkür etti.