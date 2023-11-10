Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılı olan 10 Kasım dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, şu ifadeleri kullandı:

“Mustafa Kemal Atatürk, emperyalist güçler tarafından yok edilmek istenen bir ulusu ayağa kaldıran, kurtuluş savaşı ile düşmanları bozguna uğratarak bir Devlet kurulmasını sağlayan 20’nci yüzyılın en önemli, komutanı, devlet adamı ve inkılapçısıdır. Atatürk önderliğinde kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti, diğer mazlum milletlere de ilham kaynağı olmuş ve özgürlüklerine kavuşup kendi bağımsız devletler kurmalarına vesile olmuştur.

Kıbrıs Türkleri de Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber edinerek onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile varoluş ve özgürlük mücadelesini vermiş kendi Devleti’ni kurmuştur.”

Halkımız ilelebet Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayacak, egemenliğinden, istiklalinden, güvenliğinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden vazgeçmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yılında, sevgiyle, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu Şad Olsun.”