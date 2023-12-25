Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen “Okullarda Fizyoterapi Çalıştayı’na”katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar çalıştayda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gurur kaynağı olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bir çalıştayda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Sibel Tatar, üniversitenin önümüzdeki günlerde çok daha iyi noktalarda olacağını belirterek, okullarda fizyoterapi uygulamasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde yapılan “Aile, Çocuk ve Yaşlı” konularındaki 3 ayrı çalıştaydan bahseden Sibel Tatar, Okullarda Fizyoterapi Çalıştayı’nda çıkacak raporları merakla beklediğini dile getirdi.

Sibel Tatar, çalıştaylarda çıkan raporların mutlaka takip edilmesi ve hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çocukların ve özel gereksinimli çocukların fizyoterapistlere ihtiyaç duyduğunu ve okullarda büyük eksikliğinin hissedildiğini anlatan Sibel Tatar, “İlk etapta tüm okullarda tam zamanlı fizyoterapist görevlendirilemeyebilir ancak öğretmenlere, çocuklara ve ailelere fizyoterapi konularında eğitim verilerek farkındalık oluşturulabilir” dedi.

Teknolojinin hayata daha fazla girmesiyle insanlarda olumsuz etkilere neden olduğuna işaret eden Sibel Tatar, gelişim çağında olan çocukların hareketsizlik ve sosyalleşememe sorunu yaşadıklarını aktardı.

Sibel Tatar, sosyal ilişkilerin gelişeceği ve hareketin artacağı eski dönem oynanan oyunların spor ve eğitim bakanlıkları tarafından teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Rahatsızlıklar yaşanmadan önce önlem alınması için koruyucu yöntemlerin önemine işaret eden Sibel Tatar, özellikle çocuk ve ergenlerde obezite ve skolyoz konusunda bilinçlendirme yapılmasıyla yaşam kalitesine katkıda bulunulacağını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde “Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn ve Mutlu Çocuklar Anne-Baba el kitaplarının” hazırlandığını hatırlatan Sibel Tatar, Dr Emirali Evcimen ve DAÜ iş birliğinde özel gereksinimli çocukların aileleri için fizyoterapiyi de içeren destek hizmetlerinin önemini ve nasıl faydalanabileceklerini anlatan kitap hazırlamak istediğini kaydetti.

Sibel Tatar, çalıştayda emeği geçenleri tebrik ederek, çalıştayın başarılı olmasını diledi.