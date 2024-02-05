Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ortopedik ve İşitme Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklere Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi” isimli kitabı hazırlayan Yrd.Doç. Dr. Hasan Bekiroğulları’nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Yrd. Doç. Dr. Hasan Bekiroğulları, kabulde, yayınladığı kitabı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunarak bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, engelli bireylerin özel kişiler olduğuna bu nedenle sosyal yaşama ve spora katılımlarının önemine vurgu yaparak, alanında uzman kişilerden yararlanılarak hazırlanan kitaptan dolayı Yrd.Doç. Dr. Hasan Bekiroğulları’nı ve tüm emeği geçenleri tebrik etti.

Yrd.Doç. Dr. Hasan Bekiroğulları kabuldeki konuşmasında, ortopedik ve işitme engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımları için motivasyonlarının artırılması ve karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri getirilen kitabın, Kıbrıs için bir ilk olduğunu ve uluslararası iki dergide yayınlandığını söyledi.

Kabulde, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı da olan, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz de hazır bulundu.