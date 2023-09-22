Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme KKTC saatiyle saat 19.30’da Birleşmiş Milletler binasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere ve BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmek üzere geçtiğimiz Pazar New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrılmıştı.