Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar festivalde yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri ve katkı koyanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 60 yılı aşkın bir süredir devam eden festivalin Kıbrıs Türkü’nün kültürünü ve geleneğini yansıttığını, ekonomik bir değer olan üzüm ve buna bağlı ürünlerin Mehmetçiklilerin bir başarısı olduğunu vurguladı.

İngiltere ve Avustralya’da Mehmetçiklilerin bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, kültürün yaşatılması ve geliştirilmesi için iletişim kanallarından faydalanılması gerektiğini ifade etti.

Dünya tarafından KKTC’nin yıkılması ve devlete zarar verilmesi için uygulanan ambargo ile izolasyonların başarılı olamadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yoluna devam ettiğini kaydetti.

Dünyayı etkileyen krizlerin olumsuzluklarının giderek azaldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Belediyeler Reformu kapsamında yapılan çalışmalara değindi. Cumhurbaşkanı Tatar, belediyelerin birleştirilmesiyle, bugün belediyelerin çok daha iyi bir noktaya getirdiğini söyledi.

Yapılan yatırımlarla Mehmetçik’in geliştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, üzüm ve sucuk konusunda markalaşmaya gidildiğini kaydetti.