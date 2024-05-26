Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Sydney şubeleri ve Avustralya merkezli Türk Medyası yetkilileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı'nı, Sydney'de MÜSİAD Sydney Başkanı Hakan Evecek, DTİK Sydney Başkanı Hasan Gençtürk ve Avustralya merkezli Türk Medya Başkanı Yüksel Çifçi'nin yanı sıra Türk ve Kıbrıs Türk iş dünyasının yetkilileri ve mensupları karşıladı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya merkezli Kıbrıs Türk ve Türk iş dünyasının üyeleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin Avustralya’ya gelişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Avustralya'ya ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:

“Avustralya’daki Türk ve Kıbrıs Türklerinin başarılarından gurur duyuyorum. Kendi alanlarınızda başarılı iş insanları oldunuz. Rolünüz sadece iş birliği yapmak ve işi geliştirmek değil, aynı zamanda Avustralya ekonomisine katkıda bulunarak sosyal ve kültürel çeşitliliği zenginleştirmektir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türk milleti ile Kıbrıs Türkleri arasındaki bağın güçlendirilmesine büyük önem veriyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye'yi ziyaretinde bu konunun "her zaman öne çıkan bir konu" ve halkla ve iş adamlarıyla tartıştığı bir husus olduğunu dile getirdi.

"Anavatan Türkiye, Doğu Akdeniz'in en güçlü ülkesidir" diyen Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti, bölgedeki farklı ülkelerle ilişkiler açısından coğrafi olarak merkez konumundadır. KKTC'nin güçlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de ve Mavi Vatan'da sahip olduğu tarihi, siyasi, ekonomik ve sosyal bağlardan faydalanılması, milli ve sivil çıkarlarımız açısından büyük önem taşımaktadır."

Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'daki iş insanlarına, insanlık dışı izolasyonlara rağmen Türkiye'nin desteği ve Kıbrıs Türk halkının zorlu çabalarıyla gelişmeye devam eden KKTC'ye yatırım yapma çağrısında bulundu.