“KKTC yoluna istikrarlı bir şekilde devam ederken Türkiye Cumhuriyeti ile turizm, ekonomi, ticaret ve her türlü alanda ilişkilerin artarak gelişmesi sürecektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Silifke Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, KKTC devletinin istikrarlı bir şekilde yoluna devam ederken Türkiye Cumhuriyeti ile turizm, ekonomi, ticaret gibi alanlarda ikili ilişkilerinin artarak gelişmesinin ve sürmesinin öneminin altını çizdi.

-“Ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel bağların güçlenmesi için deniz seferlerinin gelişmesi önemlidir”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin Silifke bölgesinin KKTC’ye olan coğrafik yakınlığına ve deniz yolu ile yapılan ulaşımın önemine işaret ederek; Anadolu ile ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel bağların güçlenmesi için deniz seferleri aracılığıyla yakınlaşmanın ve bu seferlerin gelişmesinin önemine değindi.

Son yıllarda yaşanan salgın, ekonomik kriz ve deprem gibi olumsuzlukların etkilerinin geride kalması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar; “Ayrı bir devlet olan KKTC istikrarlı bir şekilde yoluna devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti ile turizm, ekonomi, ticaret ve her türlü alanda ilişkilerin artarak gelişmesi devam edecektir” dedi.

-“TC ile karşılıklı temaslar ve ziyaretlerle ilişkilerin gelişmesine milli çıkarlar ve kültürel bütünlük bağlamında büyük önem veriyoruz”

Türkiye’deki ticaret odaları, sanayi odaları, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin KKTC ile karşılıklı temaslar ve ziyaretlerle karşılıklı ilişkilerin gelişmesine ve gençlerin buluşmasına milli çıkarlar ve kültürel bütünlük bağlamında büyük önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “İletişim çağında gönül birliği ve siyasi bütünlük bizi Anadolu ile daha da yakınlaştırmıştır. Türk milletinin bir parçası olarak Doğu Akdeniz’de bu önemli vatan toprağında biz Kıbrıs Türkleri artık bir antlaşma olacaksa, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyidi temelinde adadaki iki devletin iş birliği ile ancak kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmanın olabileceğini ortaya koyduk ” dedi.

Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurul toplantıları dolayısıyla New York’ta yaptığı temaslara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin yeni siyasetini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğiyle bir kez daha dünyaya duyurduklarını anlatarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı bölgelerinden katılacak Odalar ve Borsalar Birliği üyesi tüm odaların KKTC’de toplantı yapmalarının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülkeden iş insanlarının ortak projeler geliştirmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

-Kaynar

Görüşmede Silifke Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar da, Cumhurbaşkanı Tatar’a Sanayi Odası’nın KKTC’deki iş insanları ile ikili ilişkiler ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla yürütülecek faaliyetler ve düzenlenecek organizasyonlar hakkında bilgi verdi.