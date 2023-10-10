Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Global Taekwondo Federasyonu tarafından KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Avrupa ve Kıtalararası GTF Taekwondo Şampiyonası’nda şampiyonluk ve dereceler elde eden KKTC Tekvando Milli Takımı’nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, milli takıma KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, taekwondoda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi adı ve bayrağıyla uluslararası müsabakalarda yer almasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası müsabakalarda ülke adına katılan tekvandocuların iyi dereceler elde edip, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırdığını ifade etti.

Ülkede yaşayan yabancı çocuklarla birlikte spor yapılmasının anlamlı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, müsabakaları düzenleyenleri ve gençleri spora teşvik eden aileleri tebrik ederek, tekvandoculara başarılar diledi.

KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de konuşmasında gelecek yıl Mart veya Nisan ayında dünyanın 50 farklı ülkesinden 50 teknik direktörün ülkeye gelip Lapta’da kamp yapacağını ve ülke tanıtımına katkıda bulunulacağını kaydetti.