Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlid Kandili münasebetiyle Hala Sultan Camisinde düzenlenen Peygamber sevgisinin Türklere özgü yansımasının kelimelerle resmedildiği "Hilye-i Şerif" sergisinin açılışına katıldı.

 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sergide, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen ve alanında mahir hattatların kaleme aldığı Hilye-i Şerif eserleri hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi verdi.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Hala Sultan Camii'nde düzenlenen Mevlid Kandili özel programına katılarak vatandaşların kandilini kutladı.

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