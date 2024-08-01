Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı dolayısıyla, TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Damla Derneği iş birliklerinde sahnelenen “Her Şey Bu Vatan İçin” adlı tiyatro oyununu izledi.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan oyunun sonunda Cumhurbaşkanı Tatar, tiyatro oyununu yazan merhum Üner Ulutuğ’un ailesini, yönetmen İlke Susuzlu’yu ve tiyatro oyuncularını tebrik etti.

Amatör oyuncuların rol aldığı oyunda düşman tarafından esir alınıp bir hücreye hapsedilerek çeşitli işkencelere maruz kalan bazı Kıbrıs Türklerinin yaşadığı acılar ile özgürlük çabaları ve oğlunu vatan uğruna feda eden bir babanın hayatı anlatılıyor.

