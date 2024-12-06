Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hacettepe Üniversitesi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ı kabul etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC ile kurduğu kurumsal ilişkilerin önemini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi'nin tecrübelerini KKTC ile paylaşıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatar, “Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan KKTC’de Kıbrıs Türk halkı bir varlık mücadelesi vermektedir. Sizlerin katkıları bizim mücadelemize önemli katkı yapmaktadır” dedi.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan büyük haksızlıklarla kalkınmanın engellenmeye çalışıldığını belirten Tatar, “KKTC gerçeğini kimse inkar edemez” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, “İki devletin iş birliği temelinde karşı tarafla diyalogu sürdürmeye ve her iki tarafın da faydasına olacak her türlü projeye hazır olduğumuzu söylüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ekonomik kalkınmayla halkımıza müreffeh bir gelecek sunmak görevimizdir” dedi.

-Güran

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da, Kamu Hizmeti Komisyonu ile yapılan protokol dolayısıyla KKTC’de bulunduklarını ifade ederek, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile protokol imzalayacaklarını söyledi ve Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güran, Kıbrıs Türk halkının esenliğinin Türkiye Cumhuriyeti için önemli olduğunun, Türk dünyası tezini sonuna kadar savunmaya ve katkı vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.