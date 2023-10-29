Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü tarafından düzenlenen, geliri sağlık ve eğitime bağışlanacak Drift ve Klasik Slalom Şova katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen etkinliğin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yıl dönümünü kutladığına işaret ederek, 15 Kasım’da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ncı kuruluş yılını kutlayacağına dikkat çekti.

Daha güçlü Türkiye Cumhuriyeti ile müreffeh yarınların yakalanacağını, daha güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle de Kıbrıs Türk halkı ve gençliğine refah dolu bir yaşam sunulacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin sosyal ve kültürel bağların gelişmesine de katkıda bulunduğunu ifade etti.

Gençlerin spor tesislerinde spor yapmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcıları kutladı, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.