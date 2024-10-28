Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Antalyaspor yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalyaspor Alt Yapı Koordinatörü Ferda Ramanlı ve Antalya Atletik Performans Direktörü Mustafa Behlül ile görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Antalyaspor yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kuzey Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de gençlerin önünü açmak için spor alanında yürütülecek her türlü çalışmaya destek vereceğinin altını çizdi.

Antalyaspor yetkilileri ise, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi aktarımında bulundu ve KKTC’deki kulüp ve federasyonların altyapılarını güçlendirmek hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.