Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Üniversitesi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesi’nin, Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatlara eğitim vermesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda bağımlılıkla mücadele konusunda protokol imzalanacak olmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gösterilen ilgi ve yakınlığın çok önemli olduğunu belirterek, Ankara Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kurumlarla her dalda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmasının büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Alınan tedbirlere rağmen uyuşturucu kullanımının arttığının raporlarda yer aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalar yapıldığını ancak istenilen sonuca varılamadığını ifade etti.

Devlet yapısını güçlendirmek ve Kıbrıs Türkü’nün müreffeh yarınları yakalaması için sunulan imkan ve raporların önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, başta Ankara Üniversitesi rektörü olmak üzere tüm görev yapanlara teşekkürlerini sundu.

Ünüvar

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da konuşmasında birçok dalda fakülteleri bulunan üniversitenin bilgi birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, uyuşturucu ile mücadele ve diplomatların eğitilmeleri için önemli adımların atılacağını kaydetti.