Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve beraberindeki heyetle, ana teması “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapılacak 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere dün öğleden sonra Türkiye’ye gitti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun eşlik edeceği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın heyetinde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal yer alıyor.

100'ü aşkın ülkeden 20'yi aşkın devlet lideri ve yaklaşık 4 bin konuğun katılması beklenen forumun açılış ve kapanış törenlerine katılacak Cumhurbaşkanı Tatar, bir dizi “uluslararası temas” yapacak.