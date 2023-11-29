Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Üniversitesi’nin 2023-2024 akademik yılı açılış ve ilk ders anlatım törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, 15 Kasım Üniversitesi kurucusu ve Birinci Medya sahibi Ertan Birinci ile birlikte her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesini duyurmak için çaba sarf ettiklerini, ülkenin gelişeceğine ve kalkınacağına güvendiklerini söyledi.

Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlıklar ve uygulanan haksız ambargolara rağmen ülkeye yatırım yapanların olduğuna işaret eden Tatar, medya alanındaki yatırımların ardından eğitim alanında yaptığı yatırımdan dolayı Birinci ailesini tebrik etti.

15 Kasım Üniversitesi’nin zor olan ilk 5 yılı geride bıraktığını anlatan Tatar, yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin eğitim adası olması yolunda ilerlediğini, kaliteli eğitim ve uluslararası tanınırlığın artması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

KKTC’nin eğitim adası olma yolundaki markalaşma sürecinde herkese görev düştüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Eğitim sürekli değişiyor. Yükseköğrenimde rekabet var bu nedenle çağa uygun alt yapı yatırımları yapılmalı. Yenilikleri öğrencilere aktarmak ve hayat boyu eğitimi aşılamak durumdasınız. 3’üncü ülkelerden daha nitelikli öğrencilerin gelmesi ve farklı ülkelerden öğrenciler gelmesi sağlanmalıdır” dedi.