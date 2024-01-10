BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Kıbrıs sorunundaki tüm paydaşlarla temas turuna New York’tan başlayacağı haber verildi.

Cuellar’ın ilk aşamada New York’ta BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart, Rum tarafının BM’deki daimî temsilcisi ve Kıbrıslı Türklerin temsilcisiyle görüşeceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Cuellar’ın temas programının ve bölgeye ne zaman seyahat edeceğinin bu hafta sonuna kadar ilan edilmesinin beklendiğini belirtti.

Cuellar’ın ilk görüşmeyi BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’la yapacağını ve Cuellar’ın gelecek cuma günü de Rum tarafının BM’deki daimi temsilcisiyle bir görüşme yapmasının planlandığını kaydeden gazete, Kıbrıs sorunundaki diğer paydaşlarla da temaslar yapılacağının tahmin edildiğini iletti.

Söz konusu temasların tamamlanmasıyla birlikte, Cuellar’ın bunları izleyecek temas programının açıklanmasının beklendiğini ifade eden gazete, bunun Rum kesimini özellikle ilgilendirdiğini ve Rum kesiminin Cuellar’ın adaya ne zaman geleceğini ve hangi yolu izlemeyi tercih edeceğini görmeyi beklediğine işaret etti.

Gazete, BM’ye göre Cuellar’ın misyonunun ilerisi için bir ortak zemin aramak olduğunu ve Kıbrıs sorunuyla ilgili tavsiyeler vereceğini belirtti.

Haberinin devamında BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino’nun açıklamalarına da yer veren gazete, Nino’ya geçen pazartesi günü gerçekleştirilen brifing sırasında BM’nin kişisel temsilcisinin görevi ve görev süresinin ne olacağının sorulduğunu iletti.

Gazete brifing sırasında bir gazetecinin Nino’dan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcinin atanmasını görevi ve görev süresi konusunda varılan bir anlaşma temelinde kabul ettikleri, yani kişisel elçinin altı aylık bir süre için atanacağını ve tek görevinin iki taraf arasında yeni resmî müzakerelerin başlaması için ortak bir zemin olup olmadığını araştırmak olduğuna dair açıklamalarını yorumlamasının istendiğini belirtti.

Bahse konu gazetecinin Nino’yu kişisel temsilcinin görevi ve görev süresinin ne olacağını ve bu iki noktayı teyit edip edemeyeceğini izah etmeye çağırdığını yazan gazete, Nino’nun buna yanıtında “dürüst olmak gerekirse, atanmasıyla ilgili söylenenler dışında söyleyecek bir şeyim yok” ifadesini kullandığını iletti.

Maria Angela Holguin Cuellar’ın ilerisi için ortak zemin arayacağını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili tavsiyeler vereceğini ifade eden Nino, şimdilik ellerinde olan tek şeyin bu olduğunu dile getirdi.

Cuellar’ın görev süresiyle ilgili bir soruya karşılık ise Nino “sadece yakında görevini devralacağını biliyorum, ilerlemesine izin vereceğiz, bununla ilgili daha fazla bilgiye sahip olursam sizi bilgilendireceğim” yanıtını verdi.

Konuyla ilgili haberler Alithia’da “BM Tatar’ı Teyit Etti- Temsilci Ortak Zemin Arayacak ve Tavsiyelerde Bulunacak”, Haravgi’de ise “BM Temsilcisi Ortak Zemin Arayacak” başlıklarıyla yer buldu.