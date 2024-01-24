BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanan Maria Angel Holguin Cuellar’ın bir dizi görüşmede bulunmak için 29 Ocak Pazartesi Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.
Haravgi gazetesi, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Cuellar’ın 30 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yapacağı görüşmelerden bir gün önce adaya gelmesinin beklendiğini kaydetti.
Cuellar’ın temasları çerçevesinde İngiltere, Yunanistan ve ABD büyükelçileriyle görüşmesinin planlandığını yazan gazete, aynı kaynaklara dayanarak Cuellar’ın ara bölgeyi ve kapalı bölge Maraş’ı ziyaret etmesinin beklendiğini de ekledi.