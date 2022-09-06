Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Yerel seçimler için artık geri sayım başladı…
Aday ve aday adayları belirlenirken siyasi partiler de son rötüşler yapılıyor!
En rahatı CTP görülürken sıkıntı ise iktidar ortaklarında yaşanıyor…
Bizim aldığımız duyumlara göre UBP-DP ve YDP perde gerisinde çoktan anlaştı!
18 Belediyede ortak aday çıkaracakları kesinleşti gibi…
Doğru bir karar çünkü CTP ülkede yaşanan sıkıntıların rüzgarını da arkasına alarak yükseliyor!
Görüldüğü üzere ülke genelinde de en iyi isimlerini ortaya sürdü…
Hepsi de dışarıdan değil kendi içinden…
Hükümet partilerinde dışarıdan flaş isimler gündeme geldikçe parti içlerinde sıkıntı artıyor!
Halen başkan olan UBP’li bir adaya sorduk seçim öncesinde karar mercisi kim diye…
O da bilmediğini söyledi!
Zira UBP’de kargaşa göründüğünden çok daha büyük…
Parti eğer bir önlem alınmazsa iki başlılıktan büyük zarar görecek!
Çünkü aday olacak kişi kime yakınsa diğerleri sırf yıpratmak maksadıyla kendi adayına bile destek vermeyecek…
Böylelikle CTP başkan sayısını artıracak!
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DP ve YDP de aday bulmakta zorluk çeken diğer iki iktidar partisi…
DP’nin Tatlısu’dan başka şansı görünmüyor!
Kongrelerde de yaşanan katılım azlığı partinin eski gücünde olmadığını gösteriyor…
Genel Başkan Ataoğlu ile diğer iki vekil arasında soğuk rüzgarlar estiğini de bir yerlere yazmak gerek zira iki vekilin ülke genelinde karmalardan hayli fazla oy aldığını ama bunun yerel seçimlere yansımasının zor olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek gerek…
YDP de bu kez bölünmüş bir parti görüntüsü ile seçim çalışması yapacağına göre 3’lü ittifak şansı çok büyük başka bir alternatif şimdilik yok gibi!
UBP büyük ihtimalle merkezlerde kendi adayını çıkarırken kırsal da DP ve YDP’nin adaylarına fırsat verilmesi mantıklıdır…
CTP’nin önlenemez yükselişinin önüne de ancak bu yöntemle geçilebilir!
Bize göre aksi intihar olacaktır!
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Halkın Partisi’nin yerel seçimlerde hiçbir şansı olmamasına rağmen seçim sonuçlarında belirleyici olabileceği tartışılıyor…
Hele de burun farkıyla sonuçlanacak bölgelerde!
Ama Kudret hocanın da bir sözünü unutmamak gerek;
Her bölgede aday göstereceğini ha keşke söylemeseydi, çünkü sözünde dursa bile alınacak sonuçlar partisinin ömrünü daha da kısaltabilir…
Kudret Özersay bir kez daha acemilik yaparak fazla erken konuştu ve yerel seçimlerde aday gösterse vay göstermese başka vay!
Parti içinde belli bir kesim kendisine gerçek gönül verip onunla yol yürümeye hazır gibi görülse de destekçi sayısı çok büyük değil…
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TDP ise hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor…
Cemal hocadan sonra parti başkanı Mine hanım fazla marjinal bir siyasi duruş sergileyince olanlar oldu!
TKP ile yeniden birleşme iyi bir fırsattı ancak Mehmet Harmancı gibi çok önemli bir isimle Başkent’te yarışacakken TKP’yi kendi eliyle itip birleşmeyi seçim sonrasına bırakınca kendi adayına bile zarar verme aşamasına kadar geldiler…
Bazı TDP’li dostlar bize sitem ediyor!
Doğrudur Cemal hocadan sonra partiye yeni isim ve değişim getirmesi için Mine hanımı iyi bir isim olarak sunmuştuk…
Ama Mine hanımın bu kadar uç noktalara kadar gelebileceğini demek ki biz de tahmin edememiştik!
TKP ile birleşmenin niye ertelendiğini kestirmek gerçekten de hayli güç…
Karşısında UBP ve CTP gibi iki büyük parti adayının olduğu halde TKP’yi kabul etmemek kusura bakmasınlar ama bize iyi niyetli gibi gelmiyor varsa da bunu çıkıp açıklasınlar!
Ya da güçlü aday Mehmet Harmancı gitsin bunun hesabını sorsun…
Bu arada Harmancı’nın hala kesin adaylık kararı almaması da bize göre manidardır!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, ülke genelinde bütün okullarda okullara yapılan kayıt sırasında en az 200 TL ‘zorunlu bağış’ istendiğini biliyor muydunuz? Bu arada okul yönetimleri de kendilerine haklı çünkü bir çoğu isteklerinin en az yarısının karşılanmadığından şikayet ediyorlar…
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Sayın Erhan ARIKLI, dünkü açıklamanızdan hemen sonra limanların ve telefon dairesinin özelleştirilmesi konusunda ihaleye çıkılıp çıkılmayacağı soruları yağmur gibi yağmaya başladı. Zira en azından biz biliyoruz ki bu iki kurum için de Türkiye’de bazı büyük firmaların ismi çoktandır anılıyordu…Bu arada yeni havayolu şirketi konusunda bir gelişme var mı?
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Sayın Osman KORAHAN, büyük bir titizlikle hazırlanan Kıb-Tek raporunun sonuçlarının ne zaman açıklanacağı iyice merak konusu oldu. Bir çok siyasinin de zan altında kalacağı tahmin edilen dosyanın bir önce yargıya taşınması için sorumluluğunuz göründüğünden de büyük…
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Sayın Ürün SOLYALI, iyi bir hukukçu ve hatip olmanız nedeniyle zaten parti içinde yıldızınız hayli parlaktı şimdi parti meclisi sonuçlarından sonra bu görüntü cilalanmış oldu, bundan böyle siyasette bütün kapılar ardına kadar açıldı tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz…
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Sayın Erçin TEKAKPINAR, pek kıymetli babanızın ani vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah…
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Sayın Tufan ERHÜRMAN, sığınılacak liman konusunda görüş belirtirken tek başına iktidar ihtimalini de göz önünde bulundurmanız öneriliyor. Bu konuda uç kesimlerin tahrik ettiği ortada ama siz de artık siyasette usta döneminize girdiniz, galeyana gelmemek gerekir değil mi?
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Sayın Hasan TAÇOY, bu ülkeye üçüncü dünya ülkelerinden binlerce öğrenci gelirken yatırım maksadıyla gelen işletmelerde çalışan sayısının sadece 45 ile sınırlandırılması sizce de biraz garip değil mi? Bu konuda yeni bir çalışma yapmanız ülke ekonomisi için de yararlı olacak nitelikte…
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Sayın Ali KARAVEZİRLER, rakip parti çok büyük ihtimalle hayli zengin bir kadın adayı karşınıza çıkarak diye duyduk, yeniden belediye başkanlığınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Umarız artık birileri her şeyin para olmadığını da anlamış olurlar…
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Sayın Metin ÖKSÜZOĞLU, dün sosyal medyada 30’ncu evlilik yılı nedeniyle eşinize muhteşem bir şiirle hitap etmeniz dillere destan olacak nitelikteydi. Biz de böylelikle şair ruhlu birisi olduğunu öğrenmiş olduk nice sağlıklı ve mutlu yıllara inşallah…
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Sayın Orçun KAMALI, yerel seçimlerde UBP’den Girne belediye başkan aday adayı olduğunuz kesinleşti diye duyduk. Partideki iki başlılık artık sona ererse umarız kesin adaylar da artık belirlenir ve görev başı yaparsınız, hayırlı olsun…
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Sayın Kemal Deniz DANA, sıcak ve uzun bir maratondan sonra nihayet oğlunuzun düğün töreni bu akşam gerçekleşiyor. Genç çifte şimdiden bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar dileriz, umarız en kısa zamanda torun meselesini de gündeme getirirler…
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, başta Avrupa olmak üzere dünyanın bir çok yerinde enerji krizine karşı önlem alınırken biz onları takip edecek miyiz yoksa bize bir şey yok deyip yan gelip yatacak mıyız? Krize karşı ağır tasarruf önlemleri bize göre olmasa gerek değil mi?