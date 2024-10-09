CTP'NİN TAVRI MECLİS TARİHİMİZE VE DOMAKRASİMİZE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİ

Ergün Yahat

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “CTP’nin tavrı Meclis tarihimize ve demokrasimize kara bir leke olarak geçti” dedi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, KIBRIS TV ekranlarında yayınlanan ve Elif Şen Çatal’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gün Ortası’ adlı programa konuk olarak, Pazartesi gününden beri devam eden “Meclis Başkanlığı krizi”ne ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Anayasa’nın Başkanlık Divanı’nın 10 gün içerisinde seçilmesini emrettiğine işaret ederek, tüzüğün emrettiği yeterli sayılara ulaşılamadığı için Meclis Başkanının seçilemediğini kaydetti.

Hasipoğlu, UBP Grubu’nun ikinci bir aday olarak Kutlu Evren’i belirlediklerini anımsatarak, “Kutlu Evren’in ilk tur seçiminde 26 ret çıkması sebebiyle Fazilet Özdenefe, Meclis oturumuna ara verdi. Şu an Meclis oturumu aslında kapandı, ara hala sürüyor” dedi.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın verdiği karar doğrultusunda dün sabah Meclis’in saat 10.30 yeniden toplanması gerektiğine ancak toplanmadığına işaret eden Hasipoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın yurt dışına gitmesiyle Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı’na vekalet etmeye başladı. Bu durumda yetki Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye geçti” ifadelerini kullandı. “Biz UBP olarak hazırdık” Hasipoğlu, dün Özdenefe’ye Meclis’in dün açılması için yazılı bir ihbarda bulunduklarını ifade ederek, “’Oturuma bıraktığınız yerden devam edin, bizim adayımız hazır’ dedik…

Biz UBP olarak hazırdık. Dün akşam da 26 vekil bir tamam Meclis’e oturduk ve Sayın Özdenefe’nin oturumu açmasını bekledik” diye konuştu. “Grup kararına uyulması gerekiyordu” Hasipoğlu, günün sonunda parti içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadığının altını da çizerek, kapalı usul oy kullanıldığını ve her vekilin görüşü olduğunu kaydetti. Vekillerin grup kararına uyması gerektiğini vurgulayan Hasipoğlu, bunun ilk kez yaşanmadığını da dile getirdi.

Hasipoğlu, kimin grup kararına uymadığının tespit edilmesinin mümkün olmadığını da belirtti. “Bizi görünce şok oldular” Muhalefetin çok hırslı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “Dün bizi 26 vekil gece yarısında Meclis’te gördüklerinde şok oldular. Gün boyu kameraların karşısında geçip, atıp tuttular. Bizi orada görünce şok oldular” ifadelerini de kullandı.

Hasipoğlu, Fazilet Özdenefe’nin yetkinin kendisinde olduğunu kabul ettiğini belirterek, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin sağlık raporunun Meclis’e geldiğini ve şu anda bir yokluk hali söz konusu olduğunu kaydetti. “Bu siyasi bir davranıştır, hukuk ihlalidir” Hasipoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: “Özdenefe görevi kabul ediyor ama ‘grup kararım var açmıyorum’ diyor. Bu doğru bir yaklaşık değil. Bu siyasi bir davranıştır, hukuk ihlalidir. Bu davranış, Meclis tarihimize ve demokrasimize kara bir leke olarak geçti.

” Özdenefe’nin ‘kurnazlık’ yaptığını da dile getiren Hasipoğlu, yarın Anayasa gereği 10 günün dolduğunu ve yeniden Meclis’in toplanmasını talep edeceklerini kaydetti, Kutlu Evren’in aday olacağını hatırlattı.