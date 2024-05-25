"Pazartesi Başbakanlık önünde, üreticiler, sendikalar ve ekonomik örgütlerle birlikte olacağız"

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sendikal örgütlerin eylem çağrısına destek bildirerek, pazartesi Başbakanlık önünde, üreticiler, sendikalar ve ekonomik örgütlerle birlikte olacaklarını açıkladı.

CTP’den konuya ilgili yapılan yazılı açıklamada, pazartesinden beri başkent Lefkoşa’da devam eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eyleminin, “toplumsal bir isyana dönüştüğünü” ve bunun sebebinin de hükümetin “duyarsızlığı, şaibeli kararları, yalanları ve diyalogdan uzak tavrı olduğunu” savundu.

Parti, “Hem hayvancı sokaktadır, hem de halkımız et almaya korkar noktadadır” dedi.

- “Üstel hükümetine güven yoktur”

CTP açıklamasında, “Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yapılan açıklama ile '20 ton donmuş et ithal edeceğiz' sözünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış, 65 ton ithal et geleceği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verilerek, “Üstel hükümetine güven yoktur” denildi.

-“CTP, ilk günden itibaren diyalog çağrısı yapmıştır”

Açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

“CTP olarak, halkın ucuz, sağlıklı ve kaliteli et tüketimini öncelikli tutarken, bunun kendi hayvan üreticilerimizin ürünleri üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini ısrarla belirttik. Üretim olmadan kalkınmanın sağlanamayacağı, üreticilere karşı alınan tavrın toplumsal gerilimi tetiklediği, değerlerimizi yok etmeye dönük bir saldırı olduğunun altını çizdik.

Üretimin planlanmadan, önceliklendirilmeden büyük bir kaos içerisine çekilmek istenmesi, bir haftadır süren hayvancılar eylemini toplumsallaştırmıştır.

CTP, ilk günden itibaren, ‘ben yaparım olur’ zihniyetine karşı çıkmış, sürekli olarak diyalog çağrısı yapmıştır. Hükümetin diyalogdan kaçması, eylem ortamını geren, gerilimi artıran açıklamalar yapması, yetersizliğini örtme girişiminden başka bir şey değildir.”

Açıklamada, “Gün, yalana, yoksulluğa, yozlaşmaya, yolsuzluğa karşı, Kıbrıslı Türklerin kendi değerlerine sahip çıkma ve dayanışma günüdür… CTP olarak, örgütlerin eylem çağrısını selamlar ve desteklerken, pazartesi saat 11.00’de Başbakanlık önünde, üreticiler, sendikalar ve ekonomik örgütlerle birlikte olacağımızı belirtir, halkımızı bu dayanışmaya davet ederiz.” denildi.