CTP Parti Meclisi, Kurultay tarihini normal süresinden 6 ay öne çekme kararı alarak, Olağan Genel Kurul'un 16 Mart 2025'te yapılmasını kararlaştırdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 16 Mart 2025'te 29’uncu Olağan Genel Kurulu'nu yapacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre CTP Parti Meclisi (PM), 9 Eylül'deki toplantısında, tüzüğün verdiği yetkiye dayanarak Kurultay tarihini normal süresinden altı ay öne çekme kararı aldı ve Olağan Genel Kurul'un 16 Mart 2025'te yapılmasını kararlaştırdı.

Açıklamada, Kurultay öncesinde, örgüt ve ilçe kongrelerinin de yapılacağı, ilçe kongre tarihleri belli oldukça kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.