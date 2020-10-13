Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Sosyal medyada gezintiyi, tartışmalara katılmayı pek tercih etmeyiz ama seçim sonuçları açıklandıktan sonra yapılan tartışmaları keyif ile izliyoruz…

Mübarek sanki ülkede seçime değil savaşa gidiyoruz!

Bir gerçek var ki CTP’lilerin önemli bir kısmı, Erhürman’a oy vermedi…

Bunun çeşitli nedenleri var!

Kimisi, Erhürman’ın partiye lazım olduğunu söyleyerek Akıncı’ya oy verdi…

“O bize lazımdır’ diyerek!

Kimisi de uçtaki çizgisini değiştirmeyerek 5 yıl önceki seçimlerdeki gibi gözünü kırpmadan Akıncı’ya mühür vurdu…

Erhürman kendi partisinden ağır darbe yerken tamamen şahsi olan gizli oylar ile yüzde 20’yi geçerek en azından partisinin onurunu da korumuş oldu!

O gizli oylar olmasa CTP’nin oyları 20 yıl önceki yıllardaki oylara dönecek ve hızla iktidardan uzaklaşacaktı…

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Seçim sürecinde kapışan Akıncı ve Erhürman taraftarları şimdi bu tartışmalara devam etse de CTP’nin anahtar parti olduğunu kabul etmiş durumdalar…

İkinci turda son sözü ise bu akşam parti yetkili kurulları söyleyecek!

Fanatikler Akıncı’ya destek olunmaması hatta seçimi boykota kadar götürme kararı beklediklerini söyleyip bu konuda paylaşımlar yaparken çoğunluk ise çözüm odaklı olduğu için Akıncı’ya destek olunmasını istiyorlar…

CTP içinden gelen bilgilere göre ise bu akşam partiden Akıncı’ya destek kararı çıkacak ve bunun gerekçeleri de partiliye anlatılacak!

Tabi ki bu karardan sonra CTP içinde yeni bir tartışma konusu olacak…

Fanatikler ve sosyal medya kavgacılarını bir yana koyarsak, kurulduğu günden bu yana federasyon tezine destek veren CTP’nin bir kez daha Akıncı kararı çıkarması doğal karşılanmalıdır!

Bu arada yetkili kurulların Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin partide bir iç savaşa dönmemesi için bir takım tedbirler alma hazırlığında olması da bize gelen duyumlar arasında…

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UBP Adayı Ersin Tatar, seçim sonuçları açıklandığı akşam bunu bir zafer olarak nitelendirse de bu hafta hem kendi hemde partisi için kader belirleyici olacak…

Şimdi çok daha fazla çalışmak zorunda!

Küskünleri sandığa götürmek bu sefer daha hayati hale geldi…

Ankara’nın desteği ile belki de beklemediği bir birincilik alan Tatar, en azından birinci turda aldığı oy ile genel başkanlık ve tabi ki Başbakanlık koltuğunu korumayı en azınlan ilk kurultaya kadar korumayı garanti altına alırken, şimdi bir önemli bir sınav da hükümet krizinde krizinde kendini bekliyor!

Eğer Özersay sözünde durur ve seçimden hemen sonra partisinin hükümetten çekilme kararını Meclis’e sunarsa, UBP’nin bu kez hangi partilerle hükümet kuracağı senaryoları daha fazla kendinden söz ettirecek…

Hatta Özersay ile masaya oturup bu hükümetin devam edip erken genel seçime gidilmesi de alternatifler arasında!

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Seçim sonuçlarının belirlennesiyle birlikte YDP’de ciddi tartışmalar başladı…

Yüzde 15 civarında bir oy beklentisi olan partide gruplaşmalar yaşanması, hatta bazı partililer tarafından Akıncı’ya verilmesi çağrıları Arıklı’nın başını çok ağrıtacak gibi gözüküyor!

Akıncı seçim gecesi açılmasında ‘istifasının’ da gündemde olduğunu söylese, buna kendisi bile inanmadığı kesin…

Yarın akşam ki yetkili kurulların toplantısında ikinci turda ‘Tatar’ kararının çıkması her ne kadar kesin olsa da partilisine ne kadar söz geçirebileceği merak konusu olmaya başladı…

Parti tabanı kaynıyor ve Cumharbaşkanlığı seçimlerinde beklentinin yarısından az bir oy oranı ile çıkması, yaptığı çelişkili açıklamalar, sorgulanmasına neden olduğu için, bu haftayı en zor geçirecek parti başkanları arasında yer alıyor!

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Bir de şu Türkiyeli ya da Türkiye karşıtlığı tartışmaları artık can sıkmaya başladı…

Buna biraz Akıncı da malzeme vererek sorumluğu üstlendi ama, böyle bir kavgada sadece Kıbrıs Türkünün kaybedeciği kesindir!

Zira Akıncı bir kez daha seçildiği taktirde her türlü çözüm görüşmesinde ilk muhatabı Türkiye ve yetkilileri olacaktır…

Halkı galyana getirip sanki de Türkiye’ye karı mücadele çağrısı yapmayı bırakıp, seçimlerden sonrasını kaale almalı ve şimdiden bunun hesaplarını yapmalıdır!

Zira bu tansiyon devam ederse, ülkedeki iç barış ve huzur, geçmişte hiç olmadığı kadar tehlikeli boyutlara ulaşacaktır…

Tecrübeli palitikacılardan da savaş çağrısı değil, uzlaşı ve hoşgörü çarıları bekliyor bu toplum!

MESAJ KUTUSU

Sayın Ersin TATAR, ilk tur sonrası hiç gecikmeden seçim çığlıkları atmak büyük bir taktik hata olur. Şimdi diğer kaybeden partıler ve tabi ki kırıp geçirdiğiniz kişiler ile arayı düzeltme vaktidir. Bunu başarabilirseniz ne ala aksi halde Pazar gecesi bu kadar neşeli olmayabilirsiniz…

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Sayın Ayşegül Baybars KADRİ, Özersay’ın istifa olasılığı sonrasında partinizde bütün gözler sizin üzerinize çevrildi. Başkanlık makamına bir aday daha olsa da isminizin ağırlık kazandığı konuşuluyor. Partiye bir kadın başkan sloganları atılmaya başladı bile…

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Sayın Ahmet SOYALAN, önceki gün Girne açıklarında 2 Milyon TL’lik kaçak sigaraü ve içki ile ele geçirilen teknenin sahibi ile ülkede çok önemli bir ismin bazı sektörlerde ortaklıklıkları olduğu ihbarları yapılmaya başladı. Bu arada uyuşturu ihbarından sonra kaçak sigara ve alkön ele geçirilmesi de epey manidar değil mi!

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Sayın Fikri ATAOĞLU, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan beklenmeyen seçim sonucundan sonra parti içinde ilk genel seçimlerde baraj sorunu yaşanabileceği konuları tartışılmaları yaşandı. Şu sıralar partiyi ve partilileri daha fazla kucaklama zamanıdır…

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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, Pazar günkü referandum seçiminde çok az bir fakla ‘hayır’ oyu çıkınca canlı yayında sitemli bir şekilde teşekkür etmeniz dikkatlerden kaçmadı. Fazla ad takıntı yapmaya gerek yok, artık biraz da sizden sonra gelecek olanlar mücadele etsinler artık…

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Sayın Ünal ÜSTEL, parti kurultayında bazı genel başkan adaylarının sizin aday olmamanız için telkinlerde bulunduklarını duyduk.Hatta öyle tekliflerde bulunanlar varmış ki duyunca sinirleriniz tepenize çıkıyormuş…Bu arada seçimler sonra sürpriz bir bakanlık gelebilir radarları açık tutmakta yarar var…

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Sayın Murat GEZİCİ, ilk tur seçim tahminlerinde bazı adaylar da yanılsanız bile genelde doğru sonuçlar elde etmeniz hayli gündem yapılmaya başladı. Bir de ikinci tur seçimlerinde tutturabilirseniz artık bu ülkede sırtınız yere gelmez…

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Sayın Hakan KUNTAY, pek muhterem validenizin ani vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Tanrı’dan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler versin inşallah…

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Sayın Fuat Türküz ÇİNER, seçim programlarında en dikkat çekici konuşmaları yapıp gönülleri kazansanız da beklenen sonucun çıkmaması üzüntü kaynağınız olabilir. Ancak tarafsız otariteler kesinlikle aktif siyasete başlamanız gerektiğini belirten konuşmalar yapıyor, daha ne olsun artık!

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Sayın İsmail ARTER, bölgenizde bazı okullardan depolarında su olmadığı yönünde mesajlarınız gelmeye başladı. Ekipleri öncelikli olarak bu okullara yönlendirmeniz bekleniyor zira bilirsiniz su demek aynı zamanda hijyen demektir!

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Sayın Erhan ARIKLI, seçim sonrası parti içinde tartışmalar yükselmeye başladı, umarız kontrolü elinizden bırakmazsınız. Bu arada bazı partilileriniz yola çıktıklarınızı yola bulduklarınızla değiştirdiğiniz için manidar mesajlar göndermeye başladı…