Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) trafik kazalarında kaybedilen yaşamlara işaret ederek, Trafik Acil Eylem Planı’nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili CTP’den yapılan açıklamada “Her gün, yetersiz yolların, plansızlığın, artan nüfusun, denetimsizliğin pençesinde yeni canlar yitip gidiyor. Son bir hafta içinde yaşanan trafik kazaları, 7 masumun hayatı karanlığa sürükledi. Artık sabahlarımız kabuslarla dolu; her an, bir insanımızı bu acımasız yollara kurban vermek zorunda kalıyoruz” denildi.

Hükümetin sorumluluk yüklenmek yerine sessiz ve duyarsız kalmakla suçlandığı açıklamada, “Trafikte ölümle sonuçlanan kazalarda dünya liderliğine doğru ilerliyoruz, yine de ortada hiçbir Acil Eylem Planı yok! Bunun yerine “sol direksiyonlu araç ithaline izin vermek” gibi tehlikeli bir girişim öne çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin konuyla ilgili hiçbir bilimsel çalışma ya da trafik yol güvenliği ile ilgili geleceğe dönük bir programa sahip olmadığı savunulan açıklama şöyle :

“Defalarca uyarmamıza rağmen, Trafik Acil Eylem Planı hala hayata geçirilmemiştir. Bu plan acilen uzmanlarla birlikte hazırlanmalı ve kararlı bir irade ile uygulanmalıdır. Trafik sorunu, artık bu hükümetin bir numaralı gündem maddesi olmalıdır!

Geçtiğimiz yıl 50 ölümlü kaza yaşandı. Bu tablo, ayda ortalama 4 insanımızın hayatını kaybetmesi demektir. Ancak bu yıl, istatistikler korkutucu boyutları geçerek, trajik bir tablo çizmeye devam etmektedir.

Halkımızı, yaşananlara kayıtsız kalmamaya ve ‘hükümet’e rağmen yollarda son derece dikkatli ve yavaş olmaya çağırıyoruz. Sesimizi yükseltiyor, yaşam hakkımızı savunuyoruz!”