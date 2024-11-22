Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sakarya Örgütü’nde kongre gerçekleştirildi ve yeni yönetim belirlendi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, başkanlığa Ramadan Küçüksu seçilirken, Ocak Sekreterliği görevine Hasan Daniş, Ocak Mali Sekreterliği görevine ise Hamide Karaca getirildi. Yönetim kurulunda ayrıca Mehmet Ermes, Kemal Dilem, Pakize Bilgen Ermes, Memiş Nay ve Tahir Kılıç yer aldı.

Kongreye, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Gazimağusa Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca, Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeleri ve İlçe Yöneticileri katıldı.

CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, konuşmasında, Sakarya Örgütü’nün parti içindeki önemini vurguladı. Kayalp, “Hedefimiz, partimizi tek başına iktidara taşıyıp Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerden zaferle ayrılmaktır. CTP, Kıbrıslı Türklerin kendi değerleriyle yönetilmesinin teminatıdır” dedi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, kongrede yaptığı konuşmada halkın alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü ifade ederek, 2025 yılının zorlu geçeceğini söyledi. Akansoy, “CTP’nin tek başına iktidar hedefiyle ilerlediğini” belirtti ve mevcut hükümetin yönetim kapasitesini kaybettiğini savundu.

Kıbrıs sorununa da değinen Akansoy, CTP’nin federasyon hedefinden hiçbir dönem ödün vermediğini kaydetti. “Siyasi eşitliğimiz pazarlık konusu olamaz. Dönüşümlü başkanlık bu sürecin bir parçasıdır” dedi.