CTP Sağlık Komitesi, ülke tarihindeki en büyük skandallardan birinin ilaçlarla ilgili olduğunu belirterek, hakikatin bir an önce ortaya çıkarılması, hastaların ilaca erişiminin engellenmemesi gerektiğini kaydetti.

Reçetelerle ilgili soruşturmanın takibini yapacağını da vurgulayan CTP Sağlık Komitesi, “Hükümete geldiğimiz andan itibaren hem sonuçsuz kalan soruşturmalar tamamlanacak hem de bir daha böylesi skandalların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacak” açıklamasında da bulundu.

CTP Sağlık Komitesi’nin açıklaması özetle şöyle:

“Bu olay sağlıktaki çöküşün bir sonucu ve en güncel göstergesidir. Sorumlusu ise ülkeyi yönettiğini iddia edenlerdir. Uzun süreden beri hastaların kamu hastanelerinde hekime ulaşmasında yaşanan zorluklar, yokluğa varan ilaç eksikliği, ekonomik kriz nedeni ile hastaların özel sağlık merkezlerine gidememesi, İlaç Takip Sistemi’nin bir türlü kurulamaması, İlaç Eczacılık Dairesi’nin zayıflayan yapısıyla denetim görevini yerine getirememesi yaşanan sorunların temelidir. Sağlık sistemindeki bütün aksaklıklardan en çok hastalar etkilenmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, kırılgan grupların sağlık haklarına karşı büyük bir tehdittir. Bu çerçevede CTP hükümete geldiği andan itibaren ivedi olarak ilaç eksikliklerini giderecek tedbirleri alacaktır. Bunun yanında İlaç Takip Sistemi’nin özel eczaneleri de içerek şekilde hızla kurulması, hastaların hekime ulaşımını kolaylaştırmak için sağlık merkezleri ve hastanelerde hekim eksikliklerinin giderilmesi, hekimlerin ülkenin her bölgesinde hizmet edecek şekilde görevlendirilmesi adımları gecikmeksizin atılacaktır.

İlaç Eczacılık Dairesi’nin alt yapı, teknik donanım ve insan kaynağı bakımından güçlendirilerek esas görevleri olan denetim ve ülkedeki ilaç politikalarını yönetecek bir yapıya kavuşturulmasının ne kadar önemli olduğu yaşanan son olayda da bir kez daha ortaya çıkmıştır.”