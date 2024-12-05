Derya: “İsraf ve yoksullaşma aynı anda artıyorsa birileri halkın cebinden para çalıyor demektir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi'nin başlattığı "Mor Başak Kadın Dayanışması- İkinci El Eşya Stantları" bugün yine halkla buluştu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “ekonomik kriz ve yanlış ekonomi politikaları dolayısıyla derinleşen yoksullaşmaya karşı” başlatıldığı belirtilen etkinliğe CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca ve ilçe kadın temsilcileri katıldı. Pazarın ziyaret edildiği etkinlikte bildiri de dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, kamu kaynaklarını yabancı şirketlere transfer etmekle suçladığı UBP-DP-YDP Hükümetinin yarattığı ekonomik ve sosyal çöküşün dar gelirli insanlar üzerinde yarattığı etkinin her geçen gün derinleştiğini ifade ederek, "İsraf ve yoksullaşma aynı anda artıyorsa, birileri halkın cebinden para çalıyor demektir." dedi.

Bir aydan fazla bir süredir kadın yoksullaşmasının ve kadına yönelik şiddetin son bulması için CTP'nin somut politikalarının yer aldığı bildirileri tüm ilçelerde halkla paylaştıklarını belirten Derya, kadın, yaşlı, çocuk ve engelli bireylerin maruz bırakıldığı eşitsizliklerin CTP Hükümeti'nde yürürlüğe koyulacak sosyal adalet politikalarıyla ortadan kalkacağını ifade etti.

-Karaca

Mağusa Kadın Örgütü Başkanı Mine Karaca ise, devletin bakmakla mükellef olduğu halde zor şartlarda yaşamak zorunda bıraktığı birçok kadın, çocuk ve yaşlı insanın kaderine terk edildiğini savunarak, kurdukları "İkinci El Eşya Standları"ndan elde edilen gelirin kırılgan sosyal gruplar için harcanacağını belirtti. "Paylaş, Dönüştür, Yeniden Kullan" sloganıyla başlatmış oldukları çalışmanın devam edeceğini belirten Karaca, her ay Perşembe Pazarı'nda halkla buluşmaya devam edeceklerinin altını çizdi.