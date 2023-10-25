Karaca: “Kadınlar güçlenirse toplum da güçlenir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi 13. Olağan Kongresi dün akşam gerçekleştirildi, yeni başkanlık görevine Mine Karaca getirildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, kongreye CTP Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Doğuş Derya, CTP Kadın Örgütü MYK üyeleri, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Örgüt Sekreteri ve milletvekili Ürün Solyalı, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’ın yanı sıra bölge milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede, ülkenin içinden geçtiği siyasi ve ekonomik süreçler ele alındı.

Demokrasi şehitleri ve 6 Şubat’ta kaybedilen Şampiyon Melekler anısına saygı duruşu ile başlayan Kongre’de, divan başkanlığına Şifa Çolakoğlu, divan üyeliklerine ise Hasret Destenbanoğlu ve Ayşegül Doğruöz seçildi.

Divan oluşumu ardından konuşmaların yapıldığı kongrede, faaliyet raporunun okunarak, yetkili organ seçimleri yapıldı.

-Derya

Yıllardır kendi kendini yönetme mücadelesi veren Kıbrıslı Türk toplumunun siyasi eşitliğinin, kendi geleceği ile ilgili söz söyleme hakkının gasp edildiğini belirten CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, çok ciddi bir nüfus artışıyla, plansız, kontrolsüz, istismar edilen bir yurttaşlık politikasıyla toprakların el değiştirmeye başlandığını ve mülksüzleşme yaşandığını söyledi.

CTP Kadın Örgütü olarak Mayıs ayından beridir bir ülkedeki yaşlıların, engellilerin, kadınların ve çocukların durumunu gösteren veriler toplandıklarını anlatan Derya "Tablo hiç açıcı değil. Şu anda ülkemizde sosyal yardım alan yaklaşık 2 bin yaşlı var. Bu sayının sadece dörtte biri bakıma muhtaç olsa bu 500 kişi demektir ve bu ülkedeki toplam özel ve devlet yaşlı bakım evlerinin yatak kapasitesi 230’dur" dedi.

Derya, "Biz biliyoruz ki haklarımız ve irademiz hiçbir zaman gökten zembille inmedi. Eşit işe eşit ücret, kürtaj hakkı, kreş hakkı gibi haklarımız birileri verdiği için olmadı, söke söke alındı. Biz biliyoruz ki bu yol kolay değil. Bizi çaresizliğin içine hapsetmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

-Solyalı

Örgüt Sekreteri ve milletvekili Ürün Solyalı da, devletin yurttaşını çaresiz kıldığı, yalnız bıraktığı, şemsiyesini üzerinden çektiği ve aslında yok olma noktasında dahi yurttaşına sahip çıkmadığı bir süreç yaşandığını ileri sürdü.

Gençlerin ve kadınların bu yok oluşu daha derinden yaşadığını görüşünü dile getiren Solyalı, CTP’nin 27 Ekim’de yok oluşa karşı reddedişi çığlık haline getireceğine vurgu yaptı.

Mağusa Limanı’nın özelleştirme çabalarına da dikkat çeken Solyalı şöyle devam etti:

“Bir yoklaşma süreci, bir mülksüzleştirme süreci, fakirleştirme süreci. Ekonomik fakirleşmenin yanı sıra demokratik fakirleşmenin de en sert şekilde hissedildiği bir süreçten geçiyoruz. Şimdi artık bütün bunlara karşı sesimizi daha da yükseltme vakti geldi. Bundan sonra daha birlikte, omuzlarımızın daha sık yan yana ve daha kalabalık şekilde birleşme çağrısı yapıyoruz. 27 Ekim Cuma akşamı, yok oluşa karşı reddedişi çığlık haline getirme günü olacak.”

-Kayalp

Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da kongreyi selamladı.

Kayalp, kadınların yer almadığı hiçbir oluşumun başarılı olamayacağını ifade ettiği konuşmasında, bu bilinçle CTP’nin kadınların yönetsel alanda öne çıkmasının önünü açtığını ve açmaya da devam edeceğini söyledi.

Görevi devreden Birsen Altıok ve ekibine Kadın Örgütü’nün gelişmesi ve büyümesi adına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Kayalp, yeni görev alacak olanlara da başarılar diledi.

-Altıok

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi 12. Dönem İlçe Başkanı Birsen Altıok da konuşmasında, kadınların toplumsal yaşamda görünebilme adına sürekli mücadele etmek zorunda olduklarına dikkat çekti.

CTP’nin Mağusa’da 1993 yılında kadın bürosu olarak başlattığı mücadelenin bugünlere gelmesine katkı koyan herkese teşekkür eden Birsen Altıok, yeni göreve gelecek olanların da bayrağı daha yukarıya taşıyacağına inandığını ve desteklerinin onlarla olduğunu vurguladı.

-Karaca

Görevi devralan yeni Başkan Mine Karaca yaptığı konuşmada, kadının siyasal yaşama katılımında siyasi partilerin önemine dikkat çekerek, CTP’nin bu konudaki çabalarına ve başarılarına değindi.

Karaca, kadının toplumdaki yerinin güçlenmesinin ancak görünür olmasıyla başarılabilecek bir süreç olduğuna işaret ederek, kadınının güçlenmesiyle toplumun da güçleneceğini belirtti.

Partinin mücadelesine güçlü Kadın Örgütü ile katkı koymaya devam edeceklerini belirten Karaca, bir önceki dönemden aldıkları görevi layığıyla yerine getirmek için canla başla çalışacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Başkan Mine Karaca’nın yanı sıra CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu; Açelya Tekeli, Asya İlktaç, Esen Beyköylü, Halide Dalokay, Özge Akdeniz ve Rana Uluçay.