Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İskele bölgesindeki öğretmenlerin en büyük sorununun Türkçe bilmeyen öğrenciler ve sınıf yetersizliği olduğunu kaydetti.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, İskele Miilletvekili Biray Hamzaoğulları ve İskele İlçesinden yetkililerden oluşan bir heyet Suat Günsel İlkokulu, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Koleji ve Ticaret Lisesi’ni ziyarette etti.

Açıklamada, heyetin öğretmenlerle yaptığı görüşmeye değinilerek, öğretmenlerin en büyük sorununun “Türkçe bilmeyen öğrencilerin sayısının her geçen gün artması” olduğu kaydedildi. Öğretmenlerin Türkçe bilmeyen çocuk sayısının oranının yüzde 50 civarında olduğunu, bazı sınıflarda Türkçe bilmeyen 14 öğrenciye karşı sadece 9 öğrencinin Türkçe bildiğini iddia ettiği kaydedildi.

Tam gün eğitimde de sorunların tespit edildiği kaydedilen açıklamada, öğretmenlerin,

okulda güvenlik ve beslenme sorunu olduğundan öğlen arası için ilkokul öğrencilerinin otobüslerle evlerine gönderildiklerini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, öğretmenlerin altyapıda eksikliklerin, sınıfların kalabalık, müdür, muavin ve öğretmen eksikliği olduğu, güvenlik, ulaşım, temizlik ve materyal ekşsikliği olduğunu da dile getirdiği belirtildi.