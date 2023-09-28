Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, bölgedeki okullara ziyaret ederek öğretmenler, okul idarecileri ve okul aile birliği üyeleriyle görüştü.

Partiden verilen bilgiye göre, CTP İlçe Yönetim Kurulu’nun organize ettiği görüşmelere CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri Armağan Candan, Ürün Solyalı ve Filiz Besim de katıldı.

Eğitimin masaya yatırıldığı ziyaretlerde Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Özgürlük İlkokulu ve Barış İlkokulu'nda öğretmenler, okul idarecileri, okul aile birliklerinin temsilcileriyle bir araya gelindi.

Verilen bilgiye göre, tam gün eğitim, okulların fiziksel eksiklikleri, eğitimdeki sorunlar, çözüm önerileri konuşulurken, Eğitim Bakanlığı’nın tutumu da eleştirildi, okul aile birliklerinin zor koşullara rağmen eksikleri tamamlanmaya çalışıldığı belirtildi.

Eğitimin temel taşlarını oluşturan Eğitim Bakanlığı, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve sendikaların sorunların çözümü için iş birliği yapması gerektiği de vurgulandı.