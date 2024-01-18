CTP Genel Başkanı Erhürman: “Doğru yöntemleri uygulayarak üretime sahip çıkmalıyız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güzelyurt’ta narenciye üreticileriyle bir araya gelerek sorunları dinledi.

CTP Güzelyurt İlçesi tarafından Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (Bel-Sen) Lokali’nde yapılan toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK üyeleri, milletvekilleri, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, İlçe Yönetim Kurulu ile Güzelyurt İlçesi Narenciye Komitesi üyeleri katıldı.

Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve Güzelyurt – Lefke Üreticiler Birliği Başkanı Sami Dayıoğlu ile bu birliklerin üyeleri de hazır bulundu.

-Gulamkadir: Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek

Toplantıda açılış konuşmasını yapan CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt’ta üretimle ilgili çok ciddi bir kriz ortamı olduğuna vurgu yaptı. Güzelyurt’un en büyük sorunlarının narenciye ve Güzelyurt Hastanesi olduğunu dile getiren Gulamkadir, Güzelyurt İlçesi olarak bu sorunlara çözüm bulma amacı ile bu toplantıyı organize ettiklerini ifade etti.

Gulamkadir, “Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek” dedi. Üreticilerin aktaracağı sorunlar ışığında politikalarını ve çözüm önerilerini şekillendireceklerini kaydeden Gulamkadir, amaçlarının Güzelyurt halkına hizmet etmek olduğunu söyledi.

-Erhürman: Üreticinin üretimden kopmamasına ihtiyacımız var

Toplantı esnasında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, doğru yöntemleri uygulayarak üretime sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Üreticilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda politikalarını şekillendireceklerini ifade eden Erhürman, en kısa zamanda bir çalıştay yapılıp sorunların masaya yatırılmasını ve çözüm önerilerinin ortaya çıkması gerektiğini belirtti.

Sürekli değişen hükümet yapılarında bu tip sorunların çözülmesinin zor olduğuna değinen Erhürman, sorunların çözümü için kooperatifleşmeyi işaret etti.

Tüm bunları konuşmak için bir çalıştaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, “Doğru yöntemleri uygulamazsak üretilen ürünleri değiştirmenin bir manası kalmaz. Hepimiz inanıyoruz ki bu ülkede hepimizin üretmeye ve üretimin sürdürülebilirliğine ihtiyacımız var. Üreticinin üretimden kopmamasına ihtiyacımız var” dedi.

Üretimin değerinin pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığına değinen Erhürman, yeşillenme hastalığıyla ilgili de hemen bir girişim yapacaklarını ve hükümet yetkilileriyle görüşeceklerini belirtti.