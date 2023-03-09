Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Güzelyurt’taki emekçi kadınları ziyaret etti, hediye dağıttı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Kadriye Pire, CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, İlçe yöneticileri ve CTP’li belediye meclis üyeleri de yer aldı.

Ziyaretlerde, kadınların sosyal, siyasal ve ekonomi alanlarındaki eşitlik mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekildi.