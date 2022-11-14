Levent Özadam - Mesaj Kutusu
İtiraf nihayet geldi…
Bazı uçtaki kesimler, sorunlarının külliye ile değil, sözde işgal ile ilgili olduğunu söylemeye başladılar!
Bunların görevi zaten yıllardan beridir bu değil mi zaten…
Ülkenin işgal altında olduğunu söylüyorlar başka bir şey söylemiyorlar!
Yani dertleri onla bunla filan değil…
Tamamen Türkiye ile!
Şimdiye kadar istemediler, şimdi istemiyorlar, yarın yine istemeyecekler…
Her ne kadar benimsemek de kendilerinin açısından bakarken dik duruş sergiliyorlar…
Ne dertleri varsa artık o da onların sorunu!
Geçmişi hatırlamak bile istemiyorlar zira geçmiş hatırlatıldığı zaman da Kıbrıs sorunun 1974 yılından sonra başladığına inandırmışlar kendilerini…
Onlar için külliye sadece bir sembol!
Bir gerekçe, bahane…
Parmaklarının arkasına saklandıkları iyi bir malzeme konusu!
…
Onları zaten yıllardan beridir biliyoruz da…
CTP bu konularda gerçekten ne düşünüyor işte onu tam olarak bilmiyoruz!
Dikkat ediniz, CTP’nin külliye karşıtlığı konusunda yaptığı açıklamaların altında imza filan yok…
Ne genel başkan ne de genel sekreter filan!
Bu tür keskin açıklamalar sadece genel merkez imzalı yapılıyor…
Peki bu ne demektir?
Açıklamaların altında isim olmayınca sorumluluk genel başkanın omuzlarındadır…
En son açıklamada denildi ki;
“Kıbrıs Türk halkının iradesini yok saymaya çalışanlar karşılarında CTP’yi bulacak…”
Türkçesi şudur;
Türkiye burada irademiz dışında icraatlar yapıyor, biz de Türkiye’nin karşısında duracağız!
Sahi kim akıl ediyor bu tür yazıları?
Dahası bu açıklamalar Tufan hoca tarafından onaylanıyor mu?
Bizim tanıdığımız Tufan Erhürman böyle açıklamaların altına imzasını atmaz…
Zira Başbakanlık döneminden beri Türkiye ile olan ilişkileri bizzat kendisi yaşadı!
Tüm gerçekleri çıplaklığıyla gördü…
…
25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlerde UBP ağır bir yara alırsa ne olacak biliyor musunuz?
Ardından erken bir genel seçim gelecek…
Eğer böyle olursa CTP’nin tek başına iktidar olması büyük olasılıktır!
Hadi buyurun bakalım…
Türkiye’nin burada Kıbrıs Türk iradesini yok saydığı bir Ankara ile ilişkiler ne olacak ilerisini hiç düşünen var mı?
Sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek ve bu kez koltuk bu şartlar devam ederse koltuk yine CTP’ye geçecek!
Bunu şimdiden görmek için müneccim olmaya filan gerek yok…
Salgın ile başlayan süreç bizi oralara götürüyor, ne tuhaftır ki bunu gören yok!
Ya da görüyorlar ama görmemezlikten geliyorlar!
CTP ya da başka bir sol parti olsun, iktidar olunca Ankara’ya kafa tutabilir mi?
İmkan ve ihtimal yok…
Paşa paşa Ankara’ya gidecekler, Ankara’dakiler buraya gelecek ve birlikte yol haritaları belirlenecek!
…
Bu ülkede çözüm istemeyenler var mı, kesinlikle var…
En çok da şu anda Rum’un arazisinde, evinin içinde yaşayanlar!
Ne gariptir ki en fazla da milliyetçi kesimler çözüm karşıtlığı yapıyorlar çünkü çözüm olunca hesap verme zamanı geleceğini çok iyi biliyorlar…
Siz öyle vatan millet nutuklarına bakmayın sakın!
Bunlardan o kadar çok kişi tanıyoruz ki, insanlar resmen göçmüşler Rum mallarının tepesine…
Evlatları hatta şimdi torunları nöbeti devralıyorlar!
Onların derdi KKTC’nin tanınması filan değil, kesinlikle ganimet döneminin devam etmesi…
Sonuçta CTP bu ülke için olmazsa olmaz bir siyasi partidir!
Gelecekteki iktidarın da sahibidir…
Onun içindir Ankara karşıtlığı açıklamaların ileride bir gün yüzlerine vurulması ihtimalini de düşünmek gibi bir sorumlulukları vardır!
Ankara’nın buradaki icraatlarını doğru bulmayabilirler…
Ama sözde işgal konusu bambaşka bir şeydir!
Ok yaydan çıktıktan sonra da bir daha geri gelmez…
Bilmem anlatabildik mi?
MESAJ KUTUSU
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