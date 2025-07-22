Erhürman: “İlk işaret fişeğini burada yaktık. Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız”

Çeler: “Bu yola aydınlık bir yüzle, toplumunu seven, samimiyetle inanan, anayasasını sonuna kadar koruyacak bir adayla baş koyduk"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Gönyeli buluşması” etkinliği, dün akşam yapıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Gönyeli Örgüt binasında yer alan etkinliğe, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de katılarak konuşma yaptı.

Etkinlikte ayrıca CTP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgüt Başkanı Hülya Akbil de konuştu ve etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

“Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganlarının atıldığı etkinlikte, yolun birlikte yürüneceği mesajları verildi.

-Erhürman: “Birlikte yürüyeceğiz, birlikte kazanacağız ve bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, “İlk işaret fişeğini burada yaktık.” ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız.” diyen Erhürman, tüm TDP camiasına teşekkür borçlu olduklarının altını çizdi.

Söz konusu dayanışmanın, memleketin geleceği için büyük bir umut olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Dört buçuk yılı geçti, artık beş yıla doğru gidiyoruz. Maalesef bu ülkenin tarihinde çok kötü bir parantez açıldı. O parantezin içinde demokrasi yok, özgürlük yok, çocuklarımızın ve torunlarımızın göçü var. O parantezin içinde, tırnaklarımızla tutunduğumuz toprağın kaydığını görüyoruz.” dedi.

“Bu kötü parantez kapanacak. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte kazanacağız ve birlikte yöneteceğiz.” diye konuşan Erhürman, ilk kez beş yıllık bir dönemin sıfır müzakereyle kapanacağını savundu.

Söz konusu beş yılı, "Kıbrıs Türk halkının hayatından çalınan" beş yıl olarak niteleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı makamı, bu ülkede halkın dışarıya açılan penceresidir. Beş yıldır bütün kapılar bu halkın yüzüne kapanmıştır. Beş yıl kaybettik; beş yıl daha kaybetmeye asla tahammülümüz yoktur. Beş yıl daha kaybetmek, bu topraklara geçirilmiş tırnakların sökülmesi demektir. Ben asla toprağımdan, bu ülkenin çocuklarından, torunlarından vazgeçmem. Bu topraklar bizimdir.”

İki eşit kurucu devlete dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon görüşeceklerini belirten Erhürman, Birleşmiş Milletler’in zemininin de bu olduğunu anımsattı.

Erhürman, “Bu memlekette çözüme ihtiyaç var, sorunların çözülmesine ihtiyaç var. Bu memlekette çocuklarımızın göç etmesini engellemeye ihtiyaç var. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte kazanacağız ve bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz.” şeklinde konuştu.

“Özgüvenimiz bilgimizden kaynaklanır ama bundan da fazlası var: Bu özgüven, Tufan Erhürman’ın özgüveni değil; bu özgüven, yetişmiş insanlara duyulan özgüvendir.” diyen Erhürman, en büyük özgüvenlerinin yetişmiş insanlar olduğunu belirtti.

-Çeler: “Hiçbir zaman kaybetmediğimiz umut için buradayız”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de, “Yaşadığımız bunca sıkıntı içerisinde hiçbir zaman kaybetmediğimiz umut için buradayız” dedi.

TDP olarak bu süreçte ne yapılması gerektiğini çok düşündüklerini ifade eden Çeler, “Ya bölünecektik ya da birlikte hareket edip, bizi bölmeye çalışanlara karşı birlikte mücadele edecektik. Biz parti olarak Parti Meclisi'nde kararımızı aldık. Birlikte yürüyoruz. Bu yolu birlikte yürüyecek, sonuna kadar götürecek ve başaracağız.” diye konuştu.

Bu yola, aydınlık bir yüzle, toplumunu seven, samimiyetle inanan, anayasasını sonuna kadar koruyacak bir adayla baş koyduklarını söyleyen, Çeler, yeni dönemin geçmişte özledikleri günleri yeniden kazanmalarına vesile olacağını kaydetti.

Çeler, konuşmasında “Yolumuz çok uzun ve zor olabilir ama birlikte başaracağız.” ifadelerine yer verdi.