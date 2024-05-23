Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Bir an önce erken seçime gidilmelidir, CTP hazırdır” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin sorularını yanıtlayan Asım Akansoy, Kıbrıslı Türklerin varoluşunun, Kıbrıs’ta çözümden geçtiğini belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yaptığı eylemlere destek belirttiklerini kaydeden Akansoy, üç gündür eylem yerine gidip, hayvancıların sorunlarını dinlediklerini ifade etti.

Kasaplar, restorancılar ve hayvancılarla uzun zamandır diyalog içerisinde olduklarını kaydeden Asım Akansoy, krizlerin ortaya çıkma nedenlerini ve çözüm yollarını ele aldıklarını belirtti.

Tüm sorunları masaya yatırıp, çözüm odaklı çalıştıklarını dile getiren Akansoy, tarım ve hayvancılık alanının da her alan olduğu gibi çok kötü yönetildiğini savundu. “Süreci yönetmeyerek, kriz ortaya çıkmasını bekliyorlar, son dakika ise Bakanlar Kurulu kararıyla sorun çözme yoluna gidiyorlar” diyen Akansoy, et konusundaki krizin başka alanlarda da yaşandığını belirtti. “UBP hükümeti, hayatın hiçbir alanında bir şey yapmıyor” diye konuşan Akansoy, hükümetin, insanlara, çatışmaya davet eden bir dil ile yanıt verdiğini savundu.

Hayvancının önünü göremediğini ifade eden Akansoy, şöyle devam etti:

“600 ton ayda et tüketen bir ülke neden 20 tona ihtiyaç duyuyor? Bunun nedeni insanlarımızı donmuş ithal ete alıştırmak ve buna mahkum etmek mi? Böylece hayvancılığımızı bitirmek mi? Bunu elbette sorun ediyor insanlarımız. Burada sorunlara çare üretecek bir yaklaşım yok. Hayvan üreticileri de soruyor, yanıt alamıyor sonuçta, 20 ton eti size hediye etmeye hazırız diyorlar.”

Pazartesi günü ülkede genel grev olabileceğine işaret eden Akansoy, CTP olarak diyalog çağrısı yaptıklarını, hükümetin bir an önce ortak akıl yaratmak için çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

-“Ortada sürdürülemez bir durum var”

Her koşulda üreticinin yanında olacaklarını ifade eden Asım Akansoy, çatışma ve gerilimin çare olmadığını belirtti. Ortada sürdürülemez bir durum olduğunu kaydeden Akansoy, bu duruma sadece hayvancıların değil, toplumun tüm kesimlerinin tepkili olduğunu söyledi.

“UBP’nin ülkede hiçbir sorun yokmuş gibi sadece kurultayını düşündüğünü” savunan Akansoy, “Onun dışında ülkede herhangi bir sıkıntı olduğu idrakinde değiller” diye konuştu.

“Erken seçim, bu ülkedeki sorunların çözümü noktasında çok önemli bir karardır” diyen Akansoy, erken seçim kararını toplumun vereceğine dikkat çekti. Akansoy, “CTP erken seçime gitmeye hazırdır. Ünal Üstel, bu konuda sorumluluk ve iyi niyet taşıyorsa, hamle yapması, istifa etmesi gerekir” dedi.

-“Kıbrıslı Türklerin varoluşu, Kıbrıs’ta çözümden geçer”

Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Asım Akansoy, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıslı Türklerin varoluşu, Kıbrıs’ta çözümden geçer. Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme, var olma mücadelesi, çözümden geçer. Çözüm olmadan bu mücadele bitmeyecek, devam edecek. Bizim istediğimiz çözüm, ne azınlık olmak ne de alt yönetim olmaktır. Kıbrıslı Türklerin erki eline alabilmesi, federasyondan geçer. Federasyon, yegane varoluş modelidir.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eleştirilerde de bulunan Akansoy, 2017 sonrası federasyon isteyenlerin hain ilan edildiğini savundu. Tatar’ın halkını temsil etmediğini ileri süren Akansoy, CTP olarak iş ola bir müzakere değil, sonuca ulaştıracak müzakere istediklerini ifade etti ve “Çözümsüzlük odakları, gerilime oynuyor” dedi.