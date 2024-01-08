CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, vergi düzenlemesi, İsias Otel davası, Kıbrıslı Türk avukatın İtalya’da tutuklanması ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, ilk olarak hükümetin vergi dilimleri ile ilgili yapmak istediği düzenlemelere değindi. Erhürman, vergi düzenlemesinin az kazanandan az çok kazanandan çok alınacak şekilde yapılacağının söylendiğini ifade ederek, ülkede kayıt dışı bir kesim olduğunu ancak kayıt içindekilere “bindirildiğini” söyledi.

Sistemin daha da karmaşık bir ortam getireceğini, kayıt dışılığın artacağını, vergiden kaçağın artacağını anlatan Erhürman, amacın kayıt içiliği artırmak olması gerektiğini kaydetti. Erhürman, bu konuda hükümeti eleştirerek, kayıt dışı kesimi kayıt altına almak için meseleyi doğru yerden tutmak gerektiğini, sadece maaşlı çalışana vergi düzenlemesi yapılmasının yanlışlığını anlattı.

Adıyaman’da görülen ve zor bir süreç olan İsias Otel davasına da değinen Erhürman, insan üstü sabır gösteren aileleri bu zor süreçte takdir ettiğini, gurur duyduğunu söyledi, duruşmanın yüz yüze yapılmasının önemine işaret etti. Erhürman, bu seferki duruşmanın bu yüz yüze yapılmasını temenni ederek, Adıyaman’da bulundukları sürede, otelin yıkıntısıyla yanındaki binalara baktıklarında konunun sadece depremin şiddetiyle ilgili olmadığını gördüklerini kaydetti.

İtalya’da bir kişinin tutuklanması olayına da değinen Erhürman, Rum Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarına işaret etti, bu konunun bireysel olmadığını, Rum yönetiminin “endişe koşulları” yaratma amacında olduğunu belirtti.

Erhürman, Rum mallarının alınması satılması veya bir biçimde ilişkisi olanlarla ilgili endişe yaratma amacı taşındığını, bunun siyasi bir çalışma olduğuna işaret etti.

Sadece hukuki değil siyasi amaçlarla yapılan bu girişimlere karşı yabancılara mal satışının doğru olmayacağını söylediklerini ifade eden Erhürman, bugün bir kişi ile başlayan olayın, Kuzey’deki mülk satışlarını kapsadığını ifade etti, Rum malları ile ilgili geçmişteki davaları hatırlattı.

Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu çerçevede önemine işaret ederek, Kıbrıs sorunu çözülmedikçe mülkiyete ilişkin öngörülebilir bir yapıya kavuşamayacaklarını söyledi. Erhürman, bu yüzden konunun bireysel olmadığını işaret ederek, Rum yönetiminin bunu bireysele dönüştürme çabalarını samimiyetsizlik olarak niteledi.

BM federal çözüm zemininin tek çözüm yolu olduğunu, zemin kaydırmaya çalışmanın bu gibi sıkıntıları getireceğini belirten Erhürman, “Tren üzerimize üzerimize geliyor. Bu konu burada durmayacak gibi görünüyor" dedi.

Erhürman, avukatın, Rum kesiminde değil de İtalya’da nasıl tutuklandığı ile ilgili net bir bilgileri olmadığını ifade ederek, davanın 16 Ocak’ta olduğunu ve daha net bilgiye sahip olacaklarını kaydetti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin ortada olduğunu, bu yüzden çözüm iradesini sürdürerek, iç düzenini sağlamaya devam etmesi gerektiğini belirterek, ancak başka denemeler yapılırken bu gibi sıkıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Erhürman, Rum tarafının, Kıbrıs sorununun görüşülmesinde, kalınan yerden devam etmesi talebinin de sorgulanması gerektiğini ifade ederek, “madem oradan devam edilebiliyordu neden devam edilmediğini ve valizlerin toplanıp toplantıdan çıkıldığını” sordu.

Bu konunun geniş şekilde ele alınması gerektiğini de ifade eden Erhürman, inşaat sektörünün; hükümetin “vurdumduymaz” tavırları ve öngörmezliği nedeniyle sorunlar çıkarabileceğini kaydetti. Rum tarafından birilerinin bu konuda “endişe” yaratmak amacıyla bu çalışmaları yaptığını da ifade eden Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümünde samimiyet varsa “endişe yaratmak” için değil, ilişkileri iyi seviyeye taşımak, geliştirmek gerektiğini kaydetti. Erhürman, BM ve Rum tarafına, Kıbrıs’ta iki halk arasındaki güven ortamını geliştirecek adımlar atmasını istedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, yeniden söz alarak, vergi dilimleri ile ilgili çalışmayı anlattı, kayıt dışılığı artırmayacağını, özel sektörü kayıt altına almak için teşvik olacağını söyledi. Berova, yasanın Meclis Komitesinde görüşüleceğini ve Genel Kurula getirileceğini belirterek, hayat pahalılığı ile birlikte yapılacak vergi düzenlemesinin, hayat pahalılığının alt kazanan gruba daha yüksek üst gruplara ise nispeten daha az yansımasını getireceğini kaydetti.

Erhürman da, yeniden kürsüye çıkarak, yapılan vergi düzenlemesinin amacının, kayıt dışılığı kayıt altına almak olması gerektiğini ifade ederek, özel sektör çalışanlarının gelir kayıtlarını artan vergi altında göstermesine sebep olunacağını anlattı. Erhürman, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasında bir sıkıntı olmadığını kaydetti, bu düzenlemenin neden son güne bırakıldığını sordu, kararname çıkarılmasını eleştirdi.