Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros ve Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Deniz Kim, 17. Olağan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Kurultayına katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre kurultayda, CTP Gençlik Örgütü yetkilileri, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına seçilen Cem Aydın’ı tebrik ederek, yeni dönemde başarılar diledi.

CTP Gençlik Örgütü yetkilileri, kurultay kapsamında uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla çeşitli temaslarda da bulundu. Bu çerçevede Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) gençlik örgütü JUSOS’un temsilcisi ve Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı ile görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde, gençlik politikaları ve uluslararası iş birliği konularında fikirler paylaşıldı.

CTP Gençlik Örgütü, kardeş örgütlerle ilişkilerini güçlendirmeye ve gençlik hareketinin uluslararası düzeyde dayanışma içinde büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.