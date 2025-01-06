Cumhuriyeti Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, geleneksek "Barış Ateşi" etkinliğini düzenledi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 4 Ocak Cumartesi akşamı Girne Barış (Sevim Ebeoğlu) Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe bazı CTP milletvekilleri de katıldı.

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Başkanı Dünay Laçin Soyal, etkinlikte yaptığı konuşmada “barış ve özgürlük” mücadelesinin önemine işaret etti.

Etkinliğin Girne'nin bir sembolü haline geldiğini kaydeden Soyal, "Bu anlamlı buluşma, yalnızca bir gelenek değil, aynı zamanda barış, özgürlük ve eşitlik mücadelemizin ateşini daima canlı tutma sözümüzdür. Adamıza barış ve huzur gelene dek, yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.