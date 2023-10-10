CTP Gençlik Örgütü, okullarda öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin olmadığını savunarak, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın hazırladığı raporlar doğrultusunda eğitim kurumlarının güvenlik açısından değerlendirilip, gerekli adımların atılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması için uzun vadeli bir plan oluşturulması ve son yaşanan olayın sorumlularının hesap vermesi için girişimde bulunulması talep edildi.

En kısa sürede yıkılma durumuna gelmiş veya tadilata ihtiyaç duyulan okullar için ek kaynak yaratılması gerektiği belirtilen açıklamada, “Hükümet ettiğini iddia edenler bu iş için Ercan’da bağışladıkları 59 milyon Euro’dan başlayabilirler” denildi.

Okulların kaderine terk edildiği savunulan açıklamada, yıkılmış okul binaları ve paramparça olmuş tavanların ihmali gösterdiği iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, “Yıkılmış okul binalarının yanı sıra, çeşitli eğitim kurumlarının tavanlarının tehlikeli bir şekilde çöktüğüne dair her gün farklı haberler okuyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği hiçe sayılmış, koca bir neslin eğitime erişimine gölge düşürülmüştür. Bu tür koşullarda öğrencileri ve öğretmenleri okula göndermek beraberinde çok ciddi sonuçlar doğuracağından hükümetin bu konudaki sessizliği ve ısrarla bir icraat ortaya koymaması artık tahammül edilebilecek noktayı aşmıştır” denildi.