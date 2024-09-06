Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü'nün “Bu Yolu Birlikte Yürüyeceğiz” sloganıyla dün yapılan 20’nci Olağan Kongresi’nde CTP Gençlik Örgütü başkanlığına İsmail Barbaros seçildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, The Paradise Park’ta yer alan kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, bazı CTP milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, KKTC ve Güney Kıbrıs'tan bazı gençlik örgütü üyeleri katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları da kongreye mesaj gönderdi.

Gençlik Örgütü Başkanlığı için Çise Mevlit ile İsmail Barbaros'un yarıştığı kongrede Gençlik Meclisi seçimi de yapıldı.

Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman, 19. Dönem Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit ve 20. Dönem Gençlik Örgütü Başkanlığına seçilen İsmail Barbaros konuşma yaptı. Faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından organlara aday olanların tanıtımı gerçekleşti ve seçim yapıldı. Kongre, dilek ve temennilerin dile getirilmesiyle sona erdi.

-Erhürman: "Gençlere önemli görevler düşüyor"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti gençlik kongresinde yaptığı konuşmada, gençlere önemli görevler düştüğünü vurguladı. Ülkede yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Erhürman, "mevcut yönetim anlayışının gençleri göç etmeye" zorladığını belirtti.

Erhürman, CTP'de makamların birinci öncelik olmadığını, seçilen veya seçilmeyen herkesin sorumluluk alacağını ifade ederek, "Bu yol birlikte yürünecek" dedi. Partinin genç kadrolarının, ülkenin geleceği için kritik bir rol oynayacağını ifade eden Erhürman, bu süreçte dayanışma ve kolektif çalışmanın önemine dikkat çekti. Konuşmasının sonunda, geçen dönem görev yapan herkese emeklerinden dolayı teşekkür eden Erhürman, yeni yönetim ekibine de başarılar diledi.

-Barbaros: "Barışı ve dayanışmayı esas alan bir anlayışla ilerleyeceğiz"

CTP Gençlik Örgütü’nün yeni Başkanı İsmail Barbaros, konuşmasında gençliğin temel sorunlarına dikkat çekti. Gençlerin eğitim, barınma, burslar ve üniversite harçları gibi konularda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Barbaros, "gençlerin geleceğe dair kaygılarının arttığını" da vurguladı.

“Kendi ayakları üzerinde duran, kararlarını üreten ve savunan bir gençlik yaratmalıyız,” diyerek bu konuda kararlı olduklarını ifade eden Barbaros, daha dinamik bir gençlik hareketi oluşturmak için aday olduğunu ifade etti.

Şeffaf, liyakatli ve topluma faydalı bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyleyen Barbaros, gençlerin bulunduğu her yerde varlık göstererek, sorumlu ve bilinçli bir gençlik yapısı inşa etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Barbaros, kırsal kesimde yaşayan gençlerin sorunlarını merkeze taşımak için çalışacaklarının altını da çizdi. Gençlerin, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmalarının şart olduğunu belirten Barbaros, barışı ve dayanışmayı esas alan bir anlayışla ilerleyeceklerini ifade etti.

-Mevlit:" Gençler yarını, bugünden kuracak"

CTP Gençlik Örgütü 19’uncu dönem Başkanı Çise Mevlit de, gençlerin bugünkü ve yarınki mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Mevlit, gençlik örgütünün barış ve demokrasi taleplerini güçlü bir şekilde dile getirdiğini belirtti ve çevre duyarlılığı, insan hakları ve gençlerin politik olarak güçlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerden söz etti. "Gençlik gelecek değil, bugündür" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Mevlit, karşılaştıkları sorunlara rağmen barış ve demokrasi mücadelesinden geri adım atmadıklarını ifade etti.

Eleştiri ve özeleştiriyi esas alan bir dayanışma ruhu içinde çalıştıklarını dile getiren Mevlit, dolu dolu bir dönemi geride bıraktıklarını ifade etti. Mevlit, ikinci konuşmasında ise yeniden aday olma nedenlerine ve CTP’nin temel ilkelerine vurgu yaptı.

CTP Gençlik Meclisi, aşağıdaki isimlerden oluştu:

"Açelya Azra Özarabacı, Ahmet Köseoğlu, Ahmet Kürt, Aysel Amir, Bahar Çağan, Berk Ortunç, Berkan Bengihan, Berke Dağlı, Berke Sarcan, Çağın Nevruz Özsoy, Çisem Özata, Deniz Kim, Deniz Miralay, Devrim Ayaeş, Doğucan Akdeniz, Dünay Soyal, Efe Aka, Emre Eminağa, Enç Yılmaz, Görkem Mercan, Gülcan Güneysu, Helin Aslan, Hüseyin Alnar, Hüseyin Öksüzoğlu, İlkay Garip, İlsu Hanife Çetinkayalı, Mehmet Hoca, Mustafa Taşkın, Sonay Demirpençe, Zalihe Yaradanakul."

CTP Gençlik Örgütü Denetleme Kurulu'nda ise şu isimler yer aldı:

"Bahar Beydilli, Ramadan Sacır, Tahsin Çökmez."