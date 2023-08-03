Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), enerjide doğrudan alımı mahkemeye taşıdı.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Bakanlar Kurulu'nun enerji üretiminin yüzde 49’unu özele devreden “Kamu İhale Yasası Kapsamında Gereken İşlemlerin Yapılması Hususunda KIB-TEK Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi Kararı” ile ihalesiz-15 yıllık süreyle alım garantili ve AKSA ile imzalanan KALECİK III sözleşmesini Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

CTP, söz konusu sorunla ilgili Kamu İhaleleri Yasa değişikliklerini de Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.