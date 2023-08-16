CTP, yeni eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kalmış olmasına rağmen, okullardaki olumsuz koşullar ve sorunların devam ettiğini belirterek, tüm boyutlarıyla planlanmış-programlanmış bütünlüklü bir hazırlık sürecinin başlamamış olmasının Kıbrıs Türk halkını kaygılandırdığını söyledi.

CTP Eğitim Çalışma Grubu’nun yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kalmış olmasına rağmen, okullardaki olumsuz koşullar ve sorunların devam ettiği hatırlatılarak, eğitim sisteminde yaşanan sorunlara yönelik etkin, verimli ve tüm boyutlarıyla planlanmış-programlanmış bütünlüklü bir hazırlık sürecinin başlamamış olmasının Kıbrıs Türk halkını kaygılandırdığını söyledi.

Sağlıklı ve güvenli eğitim yapabilmek adına okul binalarının ve alt yapılarının ciddi boyutlarda güçlendirilmesi gerektiğinin herkes tarafından bilinmesine rağmen hiçbir adım atılmamasının, hükümet ettiğini iddia edenlerin gailesiz olduğunu açıkça gözler önüne serdiğini iddia eden CTP, “haftanın iki gününde tam gün eğitme geçileceği iddia edilirken, söz konusu durumla ilgili en ufak çalışma yapılmaması, başka sorunların çıkabileceğini akla getirmektedir.” dedi.

Riskli okullarla ilgili çalışma yapılmamıştır

“Bina güvenliğinin ciddi riskler içerdiği 2023-2024 öğretim yılında sınıf içerisinde ders yapılmayan Namık Kemal Lisesi, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde 2023-2024 öğretim yılı için hangi bakım-onarım çalışmalarının yapıldığı da büyük bir soru işaretiyken, ne gibi tedbirler alındığını hükümet ettiğini iddia edenlerin açıklaması gerekmektedir” diyen CTP, 2023-2024 öğretim yılında tüm eğitim kademelerde haftanın 2 günü “tam gün eğitime” geçileceği yönünde açıklamalar yapılırken, okulların alt yapısıyla ilgili çalışmaların tamamlanmamasının ise açıklamaların sadece “göstermelik” olduğunu gözler önüne serdiğini savundu.

Planlama tamamen terk edilmiştir

CTP, “tam gün eğitim” uygulaması ile birlikte öğrencilerin haftanın 2 gününde öğlen beslenmelerini okullarında almaları gerektiği gerçeğinden hareketle özellikle ekonomik açıdan güçsüz durumda olan ailelerin çocuklarına yönelik herhangi bir destek ve/veya düzenleme öngörüsünün olup olmadığının ise ayrı bir soru işareti olduğunu belirtti.

Tüm eğitim kademelerinde haftanın 2 günü “tam gün eğitim” yapılmasının, doğal olarak öğretmen kadrosunun da artırılmasını gündeme getireceğine işaret eden CTP, yeni eğitim yılı için hangi alanlarda kaç öğretmene ihtiyaç duyulduğuyla ilgili bir açıklama olmazken, tüm öğretmen ihtiyaçlarının karşılanması için her hangi bir çalışmanın da yapılmadığını kaydetti.

CTP, yeni eğitim yılı için hangi kademede kaç okul yöneticisine ihtiyaç duyulduğunun da bilinmediğini, ihtiyaç duyulan kademelerdeki okul yöneticilerinin eksiksiz bir biçimde tamamlanması için gerekli planlamanın da yapılmadığını savunarak, okulların temizliğini sağlayan okul çalışanlarıyla yaşanan sorunlar nedeniyle geçtiğimiz yıl okullarda sağlıksız sınıflar ve ciddi boyutlarda olumsuz hijyen koşullarını içeren okul ortamları ortaya çıktığını da iddia etti

2023-2024 öğretim yılında

aynı durumun yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin de hayata geçirilmediğini söyleyen CTP, özellikle haftanın 2 günü yapılacak tam gün eğitim” uygulamasında ivedi ihtiyaç duyulacak “okul sekreteri”, “hademe” ve “teknik personel” gibi insan kaynakları ihtiyaçlarının giderilmesi için de herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

-"Türkçe destek programlarından yoksun bir yıla daha giriliyor"

CTP açıklamasına şöyle devam etti;

“Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik herhangi bir düzenleme ve/veya destek programının olmaması geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızda yaşanan en önemli sorunlardan başında gelmekteydi.

Bu konuda 2023-2024 öğretim yılı için farklı bir düzenlemenin olup olmayacağı da büyük bir soru işaretidir. Ekim 2022’de Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliği ile kabul olunan “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası” kapsamında çıkartılması gereken tüzükler yeni eğitim yılı öncesinde tamamlanıp yürürlüğe girip girmeyeceği de henüz bilinmezliğini korumaktadır.

Hükümet ettiğini iddia edenler, her konuda olduğu gibi eğitim alanında da ülkeyi çıkmaza sürüklemektedir. Plansız ve programsız, eğitimi kaderiyle baş başa bırakan “yetkililer” çocukların geleceğiyle oynamaktadır.

CTP başta tam gün eğitim olmak üzere, eğitimle ilgili her politikasını hayata geçirmek için şimdiden çalışmalara başlamıştır. CTP iktidara geldiği zaman eğitim rayına oturtulacak ve planlı-programlı, süreç içerisinde eğitimdeki tüm hedeflerini gerçekleştirecektir”