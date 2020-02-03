CTP Başkanına sahip çıkarsa...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ülkede neredeyse herkesin sevgilisi...

Bunun nedenleri var;

Öncelikle güler yüzlü...

İnsanlarla buluşunca kucaklıyor, sarılıyor, samimiyetini böyle gösteriyor!

Bunu yaparken de yapmacık değil...

Elbette o da bir siyasetçi, ülke siyasetinde başarılı olmanın yolunun vatandaşla bire bir görüşmekten, sırt sıvazlamaktan geçtiğini biliyor ama tam olarak usta bir siyasetçi kıvamında değil!

Bizde bunu için öncelikle koltukta çok uzun süne oturmaktan geçiyor...

Buna bol keseden sallamayı da ekleyebiliriz!

Yapabildiğinde çok söz vermek...

İnsanlara imkansız olsa da umut vermek!

Günü gelince de bundan siyasi rant elde etmek...

Erhürman bununun hepsini birden yapamaz!

En azından söylerken yüzü kızarır, başını öne eğer...

Aslında olması gereken bir siyasetçi!

Kasaba politikacısının çok ötesinde...

...

Geçtiğimiz Cuma günü Başkan ve ekibini KIBRIS MANŞET’e davet ettik...

Yemeğimizi yerken de her telden sohbet ettik!

Köşe yazarlarımız kendisine bolca sorular yöneltti...

Derviş Gezer yine bir alemdi!

Cumhurbaşkanlığındaki gizli ödeneğe taktı ya...

Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Akıncı 2015 seçimden önce bu konuda şeffaflıktan bahsetmişti!

Ama bir türlü şeffaf olamadı, haliyle kafalarda da bir sürü soru işareti bıraktı...

Tufan Erhürman da çok farklı konuşmadı aslında bu konuda!

Bir takım çok özel harcamalar dışında Sayıştay denetimini gündeme getirdi...

Bu konuda bizim görüşümüz şudur;

Çok gizli konular dışında hane halkı ödemelere filan karşıyız...

Hastalara, ihtiyaçlılara niye hep örtülü ödeneklerden maddi yardım yapılsın ki!

Bu siyasi bir rant konusudur...

Ayrıca bu ülke sosyal devlet değil mi?

Bu konuda yetkili birimler yok mu?

Umarız Erhürman da seçildiği taktirde hane halkı filan gibi gerekçelerin ardına saklanmaz, farklılığını gösterir...

Çünkü artık bu ülke insanı farklı siyasetçi modelleri istiyor!

Eskileri heyecan vermiyor çünkü...

...

Bize göre Erhürman’ın en büyük şansı, gizli oyları olacak...

Farklı bir siyasetçi gözüktüğü için parti dışından gelecek oylar seçim sonucunu belirleyecek!

Ne kadar çok geniş kitlelere ulaşırsa başarısını o kadar çok artıracak...

Bunun için seçeceği ekip önemli!

Yanındakiler de süreci olumlu ya da olumsuz olarak etkileyecek...

En büyük sorunu ise partiden kaçacak olan oylar!

Uzaktan bu sayı az gözükse de anket sonuçlarını genel olarak değerlendirdiğimizde sayı göründüğünden fazladır...

Partisi ne kadar çok sahip çıkarsa grafik o kadar yükselecek!

Aksi taktirde beklentisi olan gizli oylar seçilmesine yetmeyebilir...

Bu nedenle öncelikle partisine kendisini çok iyi anlatabilmelidir!

...

Kendi deyimiyle seçim süreci öncesinde önünde iki yol vardı...

Aday olmak ya da parti başında kalmak!

Parti gelenekleri onu aday olmaya yöneltti...

Kendisine de söyledik;

Ha keşke başka bir adayları olsaydı da o da ülke icraatlarına yönlendirseydi...

Ama büyük ihtimalle seçim propaganda döneminde Cumhurbaşkanlığı makamının sadece Kıbrıs konularında değil iç konularda da etkin olmasını anlatacak...

Aslında onun da tek bir yolu var;

Başkanlık sisteminin hiç gecikmeden sisteme bir şekilde oturtulması!

Aksi çok zor bir ihtimal...

Rant sisteminin ortadan kaldırılmasının siyasiler tarafından yepyeni bir sisteme kendini bırakmasının şimdilik imkan ve ihtimali yok!

Kasaba politikacılığı ortadan kalkmadıkça da yeni bir sistem mümkün mü?

Sonuçta Erhürman Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iyi bir isimdir...

Ama en çok da kendi partilisinin destek ve tabi ki oyuna ihtiyacı vardır!

...

Bu arada aday olan tüm isimleri gazetemize davet edip sohbet toplantılarımız seçim sürecinde devam edecektir.

...

NOT: Yurt dışında bulunduğumuzdan dolayı yazılarımıza iki gün ara veriyoruz. Perşembe gününden itibaren yine bu sayfada birlikte olacağız L.Ö.