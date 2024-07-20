George Kurtz: "Bu olayı çözerken, bunun nasıl gerçekleştiği ve böyle bir şeyin tekrarlanmasını önlemek için attığımız adımlar hakkında tam şeffaflık sağlama taahhüdümü veriyorum"

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan ABD merkezli CrowdStrike Üst Yöneticisi George Kurtz, bugün dünya çapında birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu nedeniyle müşterileri ve ortaklarından özür diledi.

Kurtz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CrowdStrike ekibinin tüm sistemlerin geri yüklendiğinden emin olmak için etkilenen müşteriler ve iş ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

CrowdStrike'ın müşterilerine ve ortaklarına bir mektup gönderdiğini belirten Kurtz, mektupta, "Bugünkü kesinti için hepinizden doğrudan içtenlikle özür dilemek istiyorum. CrowdStrike'ın tamamı durumun ciddiyetini ve etkisini anlıyor. Sorunu hızlı bir şekilde tespit ettik ve bir düzeltme uygulayarak en yüksek önceliğimiz olan müşteri sistemlerini geri yüklemeye özenle odaklandık." ifadelerini kullandı.

Kesintinin Windows ana bilgisayarları için bir Falcon içerik güncellenmesindeki sorundan kaynaklandığını aktaran Kurtz, Mac ve Linux bilgisayarlarının etkilenmediğini ve bunun bir güvenlik veya siber saldırı olmadığını yineledi.

Kurtz mektubunda, müşterilerin güvenliği ve hizmetleri sunabilmeleri için tüm sistemlerin geri yüklenmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Düşmanların ve kötü aktörlerin bu gibi olayları istismar etmeye çalışacağını biliyoruz. Herkesi resmi CrowdStrike temsilcileriyle iletişim kurduğundan emin olmaya teşvik ediyorum. Blogumuz ve teknik desteğimiz en son güncellemeler için resmi kanallar olmaya devam edecektir.

Benim için hiçbir şey müşterilerimizin ve ortaklarımızın CrowdStrike'a duyduğu güven ve itimattan daha önemli değildir. Bu olayı çözerken, bunun nasıl gerçekleştiği ve böyle bir şeyin tekrarlanmasını önlemek için attığımız adımlar hakkında tam şeffaflık sağlama taahhüdümü veriyorum."

Microsoft CEO'su Satya Nadella da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün CrowdStrike, internet teknolojileri sistemlerini küresel olarak etkilemeye başlayan bir güncelleme yayınladı.

Bu sorunun farkındayız ve müşterilere sistemlerini güvenli bir şekilde tekrar çevrim içi hale getirmeleri için teknik rehberlik ve destek sağlamak üzere CrowdStrike ile ve sektör genelinde yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesi ile Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.